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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28642865286628672868>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:23

  zzzzzz написав:Вообще-то интервал около 1 часа, даже не знаю, какой смысл в этом автобусе если интервал почти час.
В статье ссылка с расписанием.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018 ... LcgUCOhHu8

По крайней мере, с ЖД можно прогнозировать время прибытия. Приехали вы такой на поезде из другого города, через 2 часа у вас вылет, а все стоит в пробках. У меня как-то такое было: вызвал такси за 4 часа до вылета, в итоге еле успел. Правда не в Киеве.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:24

  kyk написав:
  Хомякоид написав:Я можу несміливо запитати, а коли хоча-б прямий автобус запустять від Жулян до залізничного вокзалу ?

9-ый троллейбус в помощь.

Ага, и ночью тоже ?
До 9 троллейбуса еще дотопать надо, мне бы хотелось на сомом вокзале Pablik transport.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:08

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Дальние зарубежные путешествия на своем авто чем дальше, тем имеют все меньше смысла. Даже семьей.

Так оно и есть.
На такси едем до аэровокзала, потом авиаперелет и в пункте назначения уже сажусь за руль арендного авто, если есть необходимость.
Схема давно отработана


а сколько людей едет? и есть разница откуда ехать - можно из Львова, можно из Киева, а можно из Сум и Харькова.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:20

  airmax78 написав:
  es77 написав: Посмеялся.
Интересно, а бывают еще "курсы хирургов", или там еще "курсы генералов" ?
Если что, у меня была военная кафедра и даже есть корочка офицера по специальности "начальник станции наведения ракет". Не С-300,более старая, но смысл примерно тот-же.
Не знаю в каком состоянии те С-300 но знаю что людей имеющих опыт их боевого применения нету. Это как команда пловцов, тренировавшихся на берегу и думающих что они умеют плавать.
Противник будет применять средства РЭБ и не факт что от тех комплексов будет хоть какой-то толк.
А методы ведения современной войны давно известны: крушить инфраструктуру противника. Электростанции, мосты, склады ГСМ/продуктов, крупные ЖД узлы, трансформаторные подстанции, узлы связи и т.п.
Делается это ракетами и авиацией.
Корабли в море -топить или блокировать. Встанет экспорт зерна и металла, импорт угля, дальше рассказывать ?
А кто хочет -пусть играет в войнушки под Чабанами на лыжах с автоматом.
Может поможет.

А че вас так рассмешило? В расчет БУКА или С300 входили в советское время только физики-ядерщики или люди с IQ выше 200? Или управлять ими учились 6 лет непрерывно, отстреливая по 150 ракет на каждого написав кандидатскую? Советская техника рассчитана на то, чтобы ей мог управлять полный далпайоп. В этом ее прелесть, и в этом же ее беда.

Как тут говорят, теоретег?
Насколько я знаю, на станцию РЛС у нас в универе ходили на военке мехмат, физмат, кибернетика. Интересно, почему? :?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:26

  Рыба-сом написав:Как тут говорят, теоретег?
Насколько я знаю, на станцию РЛС у нас в универе ходили на военке мехмат, физмат, кибернетика. Интересно, почему? :?

Наверное потому, что они могли в уме рассчитать траекторию полета ракеты, и правильно смешать многокомпонентное ракетное топливо, чтобы ракета долетела до цели. Когда их везли на картошку - им давали поле самой сложной формы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

город здорового человека:

Мадридським автомобілістам обмежили в’їзд до центру міста

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/30/ma ... tru-mista/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще, согласен. "Курсы операторов РЛС и систем ПВО" - это глупость. Но не потому что это сложно, а потому что это работа для кадровых военных. Они дежурят 24 часа в сутки 365 дней в неделю. А если их убьют, то и заменять их будет, скорее всего, уже не нужно - нечем будет управлять. Поэтому, ребята, идем в военкомат, записываемся в территориальную оборону, получаем полезные навыки, подтягиваем физическую форму. Не будет войны - супер, это все все равно не помешает. А не дай Бог, так хоть какой-то шанс будет выжить. Помним, что военных на войне гибнет гораздо меньше чем гражданских.
Ну или вариант 2. Тикаем подальше.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:47

  kingkongovets написав:город здорового человека:

Мадридським автомобілістам обмежили в’їзд до центру міста

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/30/ma ... tru-mista/

Кстати, затея с наведением порядка с парковкой, пока, провалилась. Там где раньше парковались на тротуаре - поставили заборы и столбики. Теперь там просто занимают полосу (в частности на Большой Житомирской и Михайловской). Припарковавшихся никто не трогает.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:13

  es77 написав:
  airmax78 написав:
  PrimusInterPares написав:Народ походу начал уже пятницу. Воины света , попридержите коней. Ваши навыки стрельбы со стрелкового в современной войне до 1го места. Ту 95 и Ту 160 вы не собьёте с него. И от Града вас это также не спасёт

Напишите еще, что против "Искандеров" с ядерными боеголовками защиты нет. От древнего барахла типа Ту 95 и Ту 160 защищает ПВО. Я бы, кстати, с удовольствием прошел бы курсы операторов той же системы С300 или БУК. Но их у нас мало - ими должны управлять лучшие и наиболее подготовленные.

Посмеялся.
Интересно, а бывают еще "курсы хирургов", или там еще "курсы генералов" ?
Если что, у меня была военная кафедра и даже есть корочка офицера по специальности "начальник станции наведения ракет". Не С-300,более старая, но смысл примерно тот-же.
Не знаю в каком состоянии те С-300 но знаю что людей имеющих опыт их боевого применения нету. Это как команда пловцов, тренировавшихся на берегу и думающих что они умеют плавать.
Противник будет применять средства РЭБ и не факт что от тех комплексов будет хоть какой-то толк.
А методы ведения современной войны давно известны: крушить инфраструктуру противника. Электростанции, мосты, склады ГСМ/продуктов, крупные ЖД узлы, трансформаторные подстанции, узлы связи и т.п.
Делается это ракетами и авиацией.
Корабли в море -топить или блокировать. Встанет экспорт зерна и металла, импорт угля, дальше рассказывать ?
А кто хочет -пусть играет в войнушки под Чабанами на лыжах с автоматом.
Может поможет.

плюсуую. нет, ни опыта ни единого центра управления автоматизированого, ни масштабных учений, ничего. Теоретики , что будете с звеном ми 28 делать в 3 утра и как быстро они выкосят винтовочников в чабанах? есть американское видео про апач и талибов. Очень познавательно
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:19

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:в дополнение к посту айрмакса об израиле:

https://www.facebook.com/10000929351659 ... 160512746/

почитал...
особенно это, три раза
Чи завжди ізраїльтянам подобалась їхня влада? - ні в якому разі.

Але коли мова йшла про зовнішні загрози, то все це відступало на задній план. Бо все вище наведене, має значення, лише якщо країна існує. А вони свою країну любили.
Любили її в часи коли там не було нічого крім камінців, піску та пари десятків кібуців; і люблять та пишаються нею зараз - коли там є гарні дороги, високі зарплати, доволі непогана медицина, сильна армія і верховенство закону.
А ще, вони люблять свою країну незважаючи на те, що там неймовірно високі податки, дорогі автомобілі, і купа різних побутових незручностей. І повірте, високі податки там з'явилися раніше доріг.
Між цими двома станами пройшло 70 років... 70 років важкої праці і боротьби за виживання, 70 років перемог і поразок, тріумфів і помилок.


потом прокрутил ленту его новостей:
Томос
Евробляхи
Где снял свои ролики про "войну" Ляшко
Где праздновала свой день рождения Юля Т
Фраза: "Є один кандидат в Президенти України. Інші - кандидати в гауляйтери Малоросії."

ККЦ, мы поняли, откуда у вас педали растут, зачем еще одного порохобота сюда тянете?


вы в своей слепой ненависти к порошенко уже ничем не отличаетесь от того осатаневшего от ненависти ко всему украинскому донбасского сброда, который на этой самой ненависти и эмоциях привел к себе в дом войну, смерть и разрушения
печальное зрелище, когда человек полностью утрачивает способность самостоятельно мыслить и становится полезным идиотом врага


Вот только не нужно здесь этих манипуляций отождествлять порошенко=Украина.
Ну точно по методичке порохоботов.
Я люблю Украину но мне надоело видеть как ее грабят коррупционеры в условиях войны.
Как министерство обороны закупает по завышенным ценам топливо через прокладки.
А может мы еще вспомним историю про санитарные Богданы которые ломались не понятно по чему или из-за некачественного дизеля который закупило МО или из за заводских дефектов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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