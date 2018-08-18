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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2865286628672868>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:30

Почитал измышления про войну на последних страницах (партизаны, оператор бука).
Полномасштабной войны не будет.
Украине она не нужна, потому что в ней нет шанса выиграть.
России она не нужна, потому что тогда она превратится полностью в Северную Корею, мирового изгоя, а деньги элит на Западе. Скорей элиты уберут безумного диктатора, который переступит черту. Диктатор без поддержки элит никто.

Прокомментирую моменты, которые больше всего насмешили.
Партизанская война в Чабанах. На одного немецкого студента, который сюда и не сунется, придется три уголовника, которым дай автомат, скажи "русский мир" и разреши грабить и насиловать, поддержи авиацией и артиллерией, и все. Гибридная война. Проходили.
По поводу БУКа. Есть военная машина, все части которой работают как шестеренки. Чтобы аирмаксу была понятна вся глупость его идеи - чтобы он сказал, если бы сантехник ему заявил "хочу пройти 30-и дневные курсы финансового аналитик, вдруг мировой кризис, все пойдет в разнос и нужны будут новые люди"?

Про Израиль. Как раз перед событиями в Украине я объехал туристом весь Израиль со знакомыми, которые хорошо знают его историю и настоящее. Потом, после посещения музея бронетехники в Латруне, было интересно и, вернувшись, много читал. Израиль вел войну за выживание, поэтому мужчины, в первые часы войны бежали к военкоматам, иначе бы их просто вырезали. У нас в противоположном направлении. ЗУ оно вообще не нужно. ВУ думает, что под Россией ей будет не хуже. Какая тут была боеспособность, особенно в 14?
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:[quote="4513460:kingkongovets"]в дополнение к посту айрмакса об израиле:

https://www.facebook.com/10000929351659 ... 160512746/

почитал...
особенно это, три раза
Чи завжди ізраїльтянам подобалась їхня влада? - ні в якому разі.

Але коли мова йшла про зовнішні загрози, то все це відступало на задній план. Бо все вище наведене, має значення, лише якщо країна існує. А вони свою країну любили.
Любили її в часи коли там не було нічого крім камінців, піску та пари десятків кібуців; і люблять та пишаються нею зараз - коли там є гарні дороги, високі зарплати, доволі непогана медицина, сильна армія і верховенство закону.
А ще, вони люблять свою країну незважаючи на те, що там неймовірно високі податки, дорогі автомобілі, і купа різних побутових незручностей. І повірте, високі податки там з'явилися раніше доріг.
Між цими двома станами пройшло 70 років... 70 років важкої праці і боротьби за виживання, 70 років перемог і поразок, тріумфів і помилок.


потом прокрутил ленту его новостей:
Томос
Евробляхи
Где снял свои ролики про "войну" Ляшко
Где праздновала свой день рождения Юля Т
Фраза: "Є один кандидат в Президенти України. Інші - кандидати в гауляйтери Малоросії."

ККЦ, мы поняли, откуда у вас педали растут, зачем еще одного порохобота сюда тянете?


вы в своей слепой ненависти к порошенко уже ничем не отличаетесь от того осатаневшего от ненависти ко всему украинскому донбасского сброда, который на этой самой ненависти и эмоциях привел к себе в дом войну, смерть и разрушения
печальное зрелище, когда человек полностью утрачивает способность самостоятельно мыслить и становится полезным идиотом врага


Вот только не нужно здесь этих манипуляций отождествлять порошенко=Украина.
Ну точно по методичке порохоботов.
Я люблю Украину но мне надоело видеть как ее грабят коррупционеры в условиях войны.
Как министерство обороны закупает по завышенным ценам топливо через прокладки.
А может мы еще вспомним историю про санитарные Богданы которые ломались не понятно по чему или из-за некачественного дизеля который закупило МО или из за заводских дефектов.[/quote]

у вас, конечно, есть доказательства?
сколько вы подали заявлений в прокуратуру на их основе?
если вы употребляете фамилию порошенко в этой связи то он сам к этому причастен?

повторяю для особо альтернативно одаренных:
если бы порошенко и вся злочынна влада ставили бы своей целью нажиться, то ***** о которой вы говорите не занимались, а подписали бы «мирный договор» с рашкой
и все, понимаете?
а пока я вижу лишь как зрадойобы озвучивают кремлевские тезисы, а злочынна влада упорно противостоит рашке и на удивление успешно, а учитывая какие изначально карты были у них на руках - невероятно успешно
и сомнений на чьей я стороне и кто действительно работает на благо страны, а кто во вред у меня нет
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 30 лис, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Вот только не нужно здесь этих манипуляций отождествлять порошенко=Украина.
Ну точно по методичке порохоботов.
Я люблю Украину но мне надоело видеть как ее грабят коррупционеры в условиях войны.
Как министерство обороны закупает по завышенным ценам топливо через прокладки.
А может мы еще вспомним историю про санитарные Богданы которые ломались не понятно по чему или из-за некачественного дизеля который закупило МО или из за заводских дефектов.

Есть люди, которые получают немалые деньги за то, чтобы незаметно вложить нужную информацию в ум пересичного.
Это из серии "пусть дети Порошенко на франт идут, а потом я (если поймают)".

Воровитый прапорщик, который наворовал семье на Турцию, но смог обеспечить чтобы танки завелись в нужное время, больший патриот Украины, чем тысячи "а пусть они первые..."
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:40

ККЦ хватит тут эту дичь постить из методичек. Если бы порошенко такой договор подписал его он бы перестал быть президентом а может он бы вообще перестал. Украина это не его магазин или завод.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:40

  airmax78 написав:Поэтому, ребята, идем в военкомат, записываемся в территориальную оборону, получаем полезные навыки, подтягиваем физическую форму.

Предлагаю из участников этого форума сформировать отдельную десантно-штурмовую бригаду с упором на строевую и физическую подготовку.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:41

  Serg-ik написав:P.S. Модераторы. это -не оффтоп, мы здесь за КРЖН, новостройки. В которых есть кухни ( Макс любит большую) , а на кухне-о всём, что болит..и о политике


Вспомнилось:

Мы сидим на кухне
И купим Пегас.
Эй, Пегас,
Что ты хочешь от нас?

Нам сидеть на кухне
абсолютно не лень.
На кухне приятно
провести день
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:50

Йшов четвертий рік ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентської республіки....

Сержик як не знав англійської, так і не знає - винен Президент.
Флай продовжував жити в напівпідвалі, замість роботи в РП - винен Президент.
Зет все просрав в битках - винен Президент.
Не ввели військовий стан - президент омно...
Ввели - все рівно президент овно.

Хочу щоб не було корупції і кум всі питання порішав:-)
Ввп не так росте - винен Президент, адже можна щоб під час війни ріс краще. Впроваджувалися супер виробництва і технології.
Шо ? Військовий стан, тре збирати речі і польщу! Цікаво, а що робити з впровадженими супер виробництвами і технологіями?


Зи. Жоден гомноєд не написав, що Він вкинув дезу, з якої і почався срач. і не вибачився....


Зи. 2 ФРІЗ респект і уважуха. Визнавати помилки не кожному дано.


Буде дешевіти...
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 30 лис, 2018 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:51

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:ККЦ хватит тут эту дичь постить из методичек. Если бы порошенко такой договор подписал его он бы перестал быть президентом а может он бы вообще перестал. Украина это не его магазин или завод.


правда шоль?
а нахрена немолодому чуваку с несколькими десятками ярдов быть президентом, если он уже получил (по вашему) то, за чем туда шел?
я понимаю шо апеллировать к вашему мозгу бессмысленно, но постоянное упоминание вами методичек несказанно доставляет)

зы: тока шо прочитал первого - так вы в биткоин вложились шоль?)
б***, с кем я спорю бггг
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 30 лис, 2018 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:52

Первый
битками не торгую и никогда не торговал
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дивлюся на ТТ.


Срібна миля буде прекрасним районом.
Всім процвітання!
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