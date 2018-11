Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:33

zzzzzz написав: kingkongovets написав: Serg-ik написав: [quote="4513460:kingkongovets"]в дополнение к посту айрмакса об израиле:



https://www.facebook.com/10000929351659 ... 160512746/ [quote="4513460:kingkongovets"]в дополнение к посту айрмакса об израиле:

почитал...

особенно это, три раза

Чи завжди ізраїльтянам подобалась їхня влада? - ні в якому разі.



Але коли мова йшла про зовнішні загрози, то все це відступало на задній план. Бо все вище наведене, має значення, лише якщо країна існує. А вони свою країну любили.

Любили її в часи коли там не було нічого крім камінців, піску та пари десятків кібуців; і люблять та пишаються нею зараз - коли там є гарні дороги, високі зарплати, доволі непогана медицина, сильна армія і верховенство закону.

А ще, вони люблять свою країну незважаючи на те, що там неймовірно високі податки, дорогі автомобілі, і купа різних побутових незручностей. І повірте, високі податки там з'явилися раніше доріг.

Між цими двома станами пройшло 70 років... 70 років важкої праці і боротьби за виживання, 70 років перемог і поразок, тріумфів і помилок.



потом прокрутил ленту его новостей:

Томос

Евробляхи

Где снял свои ролики про "войну" Ляшко

Где праздновала свой день рождения Юля Т

Фраза: "Є один кандидат в Президенти України. Інші - кандидати в гауляйтери Малоросії."



вы в своей слепой ненависти к порошенко уже ничем не отличаетесь от того осатаневшего от ненависти ко всему украинскому донбасского сброда, который на этой самой ненависти и эмоциях привел к себе в дом войну, смерть и разрушения

Вот только не нужно здесь этих манипуляций отождествлять порошенко=Украина.

Ну точно по методичке порохоботов.

Я люблю Украину но мне надоело видеть как ее грабят коррупционеры в условиях войны.

Как министерство обороны закупает по завышенным ценам топливо через прокладки.

А может мы еще вспомним историю про санитарные Богданы которые ломались не понятно по чему или из-за некачественного дизеля который закупило МО или из за заводских дефектов.[/quote]



у вас, конечно, есть доказательства?

сколько вы подали заявлений в прокуратуру на их основе?

если вы употребляете фамилию порошенко в этой связи то он сам к этому причастен?



повторяю для особо альтернативно одаренных:

если бы порошенко и вся злочынна влада ставили бы своей целью нажиться, то ***** о которой вы говорите не занимались, а подписали бы «мирный договор» с рашкой

и все, понимаете?

а пока я вижу лишь как зрадойобы озвучивают кремлевские тезисы, а злочынна влада упорно противостоит рашке и на удивление успешно, а учитывая какие изначально карты были у них на руках - невероятно успешно

