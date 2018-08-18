Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Почитал измышления про войну на последних страницах (партизаны, оператор бука). Полномасштабной войны не будет. Украине она не нужна, потому что в ней нет шанса выиграть. России она не нужна, потому что тогда она превратится полностью в Северную Корею, мирового изгоя, а деньги элит на Западе. Скорей элиты уберут безумного диктатора, который переступит черту. Диктатор без поддержки элит никто.
Прокомментирую моменты, которые больше всего насмешили. Партизанская война в Чабанах. На одного немецкого студента, который сюда и не сунется, придется три уголовника, которым дай автомат, скажи "русский мир" и разреши грабить и насиловать, поддержи авиацией и артиллерией, и все. Гибридная война. Проходили. По поводу БУКа. Есть военная машина, все части которой работают как шестеренки. Чтобы аирмаксу была понятна вся глупость его идеи - чтобы он сказал, если бы сантехник ему заявил "хочу пройти 30-и дневные курсы финансового аналитик, вдруг мировой кризис, все пойдет в разнос и нужны будут новые люди"?
Про Израиль. Как раз перед событиями в Украине я объехал туристом весь Израиль со знакомыми, которые хорошо знают его историю и настоящее. Потом, после посещения музея бронетехники в Латруне, было интересно и, вернувшись, много читал. Израиль вел войну за выживание, поэтому мужчины, в первые часы войны бежали к военкоматам, иначе бы их просто вырезали. У нас в противоположном направлении. ЗУ оно вообще не нужно. ВУ думает, что под Россией ей будет не хуже. Какая тут была боеспособность, особенно в 14?
Чи завжди ізраїльтянам подобалась їхня влада? - ні в якому разі.
Але коли мова йшла про зовнішні загрози, то все це відступало на задній план. Бо все вище наведене, має значення, лише якщо країна існує. А вони свою країну любили. Любили її в часи коли там не було нічого крім камінців, піску та пари десятків кібуців; і люблять та пишаються нею зараз - коли там є гарні дороги, високі зарплати, доволі непогана медицина, сильна армія і верховенство закону. А ще, вони люблять свою країну незважаючи на те, що там неймовірно високі податки, дорогі автомобілі, і купа різних побутових незручностей. І повірте, високі податки там з'явилися раніше доріг. Між цими двома станами пройшло 70 років... 70 років важкої праці і боротьби за виживання, 70 років перемог і поразок, тріумфів і помилок.
потом прокрутил ленту его новостей: Томос Евробляхи Где снял свои ролики про "войну" Ляшко Где праздновала свой день рождения Юля Т Фраза: "Є один кандидат в Президенти України. Інші - кандидати в гауляйтери Малоросії."
ККЦ, мы поняли, откуда у вас педали растут, зачем еще одного порохобота сюда тянете?
вы в своей слепой ненависти к порошенко уже ничем не отличаетесь от того осатаневшего от ненависти ко всему украинскому донбасского сброда, который на этой самой ненависти и эмоциях привел к себе в дом войну, смерть и разрушения печальное зрелище, когда человек полностью утрачивает способность самостоятельно мыслить и становится полезным идиотом врага
Вот только не нужно здесь этих манипуляций отождествлять порошенко=Украина. Ну точно по методичке порохоботов. Я люблю Украину но мне надоело видеть как ее грабят коррупционеры в условиях войны. Как министерство обороны закупает по завышенным ценам топливо через прокладки. А может мы еще вспомним историю про санитарные Богданы которые ломались не понятно по чему или из-за некачественного дизеля который закупило МО или из за заводских дефектов.[/quote]
у вас, конечно, есть доказательства? сколько вы подали заявлений в прокуратуру на их основе? если вы употребляете фамилию порошенко в этой связи то он сам к этому причастен?
повторяю для особо альтернативно одаренных: если бы порошенко и вся злочынна влада ставили бы своей целью нажиться, то ***** о которой вы говорите не занимались, а подписали бы «мирный договор» с рашкой и все, понимаете? а пока я вижу лишь как зрадойобы озвучивают кремлевские тезисы, а злочынна влада упорно противостоит рашке и на удивление успешно, а учитывая какие изначально карты были у них на руках - невероятно успешно и сомнений на чьей я стороне и кто действительно работает на благо страны, а кто во вред у меня нет
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 30 лис, 2018 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:Вот только не нужно здесь этих манипуляций отождествлять порошенко=Украина. Ну точно по методичке порохоботов. Я люблю Украину но мне надоело видеть как ее грабят коррупционеры в условиях войны. Как министерство обороны закупает по завышенным ценам топливо через прокладки. А может мы еще вспомним историю про санитарные Богданы которые ломались не понятно по чему или из-за некачественного дизеля который закупило МО или из за заводских дефектов.
Есть люди, которые получают немалые деньги за то, чтобы незаметно вложить нужную информацию в ум пересичного. Это из серии "пусть дети Порошенко на франт идут, а потом я (если поймают)".
Воровитый прапорщик, который наворовал семье на Турцию, но смог обеспечить чтобы танки завелись в нужное время, больший патриот Украины, чем тысячи "а пусть они первые..."
Йшов четвертий рік ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентської республіки....
Сержик як не знав англійської, так і не знає - винен Президент. Флай продовжував жити в напівпідвалі, замість роботи в РП - винен Президент. Зет все просрав в битках - винен Президент. Не ввели військовий стан - президент омно... Ввели - все рівно президент овно.
Хочу щоб не було корупції і кум всі питання порішав:-) Ввп не так росте - винен Президент, адже можна щоб під час війни ріс краще. Впроваджувалися супер виробництва і технології. Шо ? Військовий стан, тре збирати речі і польщу! Цікаво, а що робити з впровадженими супер виробництвами і технологіями?
Зи. Жоден гомноєд не написав, що Він вкинув дезу, з якої і почався срач. і не вибачився....
Зи. 2 ФРІЗ респект і уважуха. Визнавати помилки не кожному дано.
Буде дешевіти...
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 30 лис, 2018 19:54, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:ККЦ хватит тут эту дичь постить из методичек. Если бы порошенко такой договор подписал его он бы перестал быть президентом а может он бы вообще перестал. Украина это не его магазин или завод.
правда шоль? а нахрена немолодому чуваку с несколькими десятками ярдов быть президентом, если он уже получил (по вашему) то, за чем туда шел? я понимаю шо апеллировать к вашему мозгу бессмысленно, но постоянное упоминание вами методичек несказанно доставляет)
зы: тока шо прочитал первого - так вы в биткоин вложились шоль?) б***, с кем я спорю бггг
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 30 лис, 2018 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.