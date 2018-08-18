Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:30

Почитал измышления про войну на последних страницах (партизаны, оператор бука).

Полномасштабной войны не будет.

Украине она не нужна, потому что в ней нет шанса выиграть.

России она не нужна, потому что тогда она превратится полностью в Северную Корею, мирового изгоя, а деньги элит на Западе. Скорей элиты уберут безумного диктатора, который переступит черту. Диктатор без поддержки элит никто.



Прокомментирую моменты, которые больше всего насмешили.

Партизанская война в Чабанах. На одного немецкого студента, который сюда и не сунется, придется три уголовника, которым дай автомат, скажи "русский мир" и разреши грабить и насиловать, поддержи авиацией и артиллерией, и все. Гибридная война. Проходили.

По поводу БУКа. Есть военная машина, все части которой работают как шестеренки. Чтобы аирмаксу была понятна вся глупость его идеи - чтобы он сказал, если бы сантехник ему заявил "хочу пройти 30-и дневные курсы финансового аналитик, вдруг мировой кризис, все пойдет в разнос и нужны будут новые люди"?



Про Израиль. Как раз перед событиями в Украине я объехал туристом весь Израиль со знакомыми, которые хорошо знают его историю и настоящее. Потом, после посещения музея бронетехники в Латруне, было интересно и, вернувшись, много читал. Израиль вел войну за выживание, поэтому мужчины, в первые часы войны бежали к военкоматам, иначе бы их просто вырезали. У нас в противоположном направлении. ЗУ оно вообще не нужно. ВУ думает, что под Россией ей будет не хуже. Какая тут была боеспособность, особенно в 14?

В игноре всего одна обезьяна.