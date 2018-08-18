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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2864286528662867>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:08

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Дальние зарубежные путешествия на своем авто чем дальше, тем имеют все меньше смысла. Даже семьей.

Так оно и есть.
На такси едем до аэровокзала, потом авиаперелет и в пункте назначения уже сажусь за руль арендного авто, если есть необходимость.
Схема давно отработана


а сколько людей едет? и есть разница откуда ехать - можно из Львова, можно из Киева, а можно из Сум и Харькова.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

город здорового человека:

Мадридським автомобілістам обмежили в’їзд до центру міста

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/30/ma ... tru-mista/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:47

  kingkongovets написав:город здорового человека:

Мадридським автомобілістам обмежили в’їзд до центру міста

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/30/ma ... tru-mista/

Кстати, затея с наведением порядка с парковкой, пока, провалилась. Там где раньше парковались на тротуаре - поставили заборы и столбики. Теперь там просто занимают полосу (в частности на Большой Житомирской и Михайловской). Припарковавшихся никто не трогает.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:41

  Serg-ik написав:P.S. Модераторы. это -не оффтоп, мы здесь за КРЖН, новостройки. В которых есть кухни ( Макс любит большую) , а на кухне-о всём, что болит..и о политике


Вспомнилось:

Мы сидим на кухне
И купим Пегас.
Эй, Пегас,
Что ты хочешь от нас?

Нам сидеть на кухне
абсолютно не лень.
На кухне приятно
провести день
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:50

Йшов четвертий рік ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентської республіки....

Сержик як не знав англійської, так і не знає - винен Президент.
Флай продовжував жити в напівпідвалі, замість роботи в РП - винен Президент.
Зет все просрав в битках - винен Президент.
Не ввели військовий стан - президент омно...
Ввели - все рівно президент овно.

Хочу щоб не було корупції і кум всі питання порішав:-)
Ввп не так росте - винен Президент, адже можна щоб під час війни ріс краще. Впроваджувалися супер виробництва і технології.
Шо ? Військовий стан, тре збирати речі і польщу! Цікаво, а що робити з впровадженими супер виробництвами і технологіями?


Зи. Жоден гомноєд не написав, що Він вкинув дезу, з якої і почався срач. і не вибачився....


Зи. 2 ФРІЗ респект і уважуха. Визнавати помилки не кожному дано.


Буде дешевіти...
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 30 лис, 2018 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:52

Первый
битками не торгую и никогда не торговал
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дивлюся на ТТ.


Срібна миля буде прекрасним районом.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Дивлюся на ТТ.


Срібна миля буде прекрасним районом.


ваш прогноз по ценам в хелси?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:00

  zzzzzz написав:Первый
битками не торгую и никогда не торговал


Еще раз повторяю !!
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:05

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Гарно. БФ.
Всім процвітання!
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