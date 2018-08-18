Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кстати, затея с наведением порядка с парковкой, пока, провалилась. Там где раньше парковались на тротуаре - поставили заборы и столбики. Теперь там просто занимают полосу (в частности на Большой Житомирской и Михайловской). Припарковавшихся никто не трогает.
Йшов четвертий рік ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентської республіки....
Сержик як не знав англійської, так і не знає - винен Президент. Флай продовжував жити в напівпідвалі, замість роботи в РП - винен Президент. Зет все просрав в битках - винен Президент. Не ввели військовий стан - президент омно... Ввели - все рівно президент овно.
Хочу щоб не було корупції і кум всі питання порішав:-) Ввп не так росте - винен Президент, адже можна щоб під час війни ріс краще. Впроваджувалися супер виробництва і технології. Шо ? Військовий стан, тре збирати речі і польщу! Цікаво, а що робити з впровадженими супер виробництвами і технологіями?
Зи. Жоден гомноєд не написав, що Він вкинув дезу, з якої і почався срач. і не вибачився....
Зи. 2 ФРІЗ респект і уважуха. Визнавати помилки не кожному дано.
Буде дешевіти...
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 30 лис, 2018 19:54, всього редагувалось 1 раз.