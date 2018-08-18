Розумію що необхідне доступне житло. Але КГС необхідно заборонити будувати в центрі.
На фото будинок кгс. На фоні - ТТ.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Розумію що необхідне доступне житло. Але КГС необхідно заборонити будувати в центрі.
На фото будинок кгс. На фоні - ТТ.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:51
Совісті у забудовників не має. Ціна буде встановлена без огляду на офіційну середньомісячну зп у м. Києві.
Новус на срібній милі.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 30 лис, 2018 20:54, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:51
За или против?
Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:56
КГС не спасают даже керамофасады. Могут испортить всё, даже то, что тяжело испортить. Правда неплохо получается строительство разноцветных стен, для привлечения колхозников. Стршно за манхеттэн становится, место сильно видовое
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