Совісті у забудовників не має. Ціна буде встановлена без огляду на офіційну середньомісячну зп у м. Києві.
Новус на срібній милі.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:51
Совісті у забудовників не має. Ціна буде встановлена без огляду на офіційну середньомісячну зп у м. Києві.
Новус на срібній милі.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 30 лис, 2018 20:54, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:51
За или против?
Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:56
КГС не спасают даже керамофасады. Могут испортить всё, даже то, что тяжело испортить. Правда неплохо получается строительство разноцветных стен, для привлечения колхозников. Стршно за манхеттэн становится, место сильно видовое
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:06
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:20
Додано: Суб 01 гру, 2018 07:10
прокурорско-депутацка миля новобудов в пупі Києва
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
|