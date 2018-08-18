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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2864286528662867

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:51

  kingkongovets написав:
Первый написав:Дивлюся на ТТ.


Срібна миля буде прекрасним районом.


ваш прогноз по ценам в хелси?

Совісті у забудовників не має. Ціна буде встановлена без огляду на офіційну середньомісячну зп у м. Києві.

Зображення

Новус на срібній милі.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 30 лис, 2018 20:54, всього редагувалось 2 разів.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:51

  ihorkyiv написав:У контексті поточних політичних дебатів: https://nv.ua/ukr/opinion/ikhelson/chom ... 10624.html
Автор на 100% висвітлив мою позицію щодо пана П. Аж страшно стало: звідки він знав ?? )))

За или против?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:56

  Первый написав:.Але КГС необхідно заборонити будувати в центрі.
На фото будинок кгс. На фоні - ТТ.

КГС не спасают даже керамофасады. Могут испортить всё, даже то, что тяжело испортить. Правда неплохо получается строительство разноцветных стен, для привлечения колхозников. Стршно за манхеттэн становится, место сильно видовое
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:06

  Первый написав:Дивлюся на ТТ.


Срібна миля буде прекрасним районом.



Перенаселенный район для тех кто не считает денег.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:20

  Alex6 написав:
  Первый написав:Дивлюся на ТТ.


Срібна миля буде прекрасним районом.



Перенаселенный район для тех кто не считает денег.

Что за Серебрянная миля? Даже не гуглится)
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 07:10

  remark написав:
  Alex6 написав:
  Первый написав:Дивлюся на ТТ.


Срібна миля буде прекрасним районом.



Перенаселенный район для тех кто не считает денег.

Что за Серебрянная миля? Даже не гуглится)

прокурорско-депутацка миля новобудов в пупі Києва
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Забанили второй раз на неделе за низачто. Ну его нафиг.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 09:59

  Первый написав:Зображення


Розумію що необхідне доступне житло. Але КГС необхідно заборонити будувати в центрі.
На фото будинок кгс. На фоні - ТТ.

КГС хоть дрстроил.
Башни ТТ пока в будущем, с некоторой вероятностью там и остаться.
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