Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Первый написав:.Але КГС необхідно заборонити будувати в центрі. На фото будинок кгс. На фоні - ТТ.
КГС не спасают даже керамофасады. Могут испортить всё, даже то, что тяжело испортить. Правда неплохо получается строительство разноцветных стен, для привлечения колхозников. Стршно за манхеттэн становится, место сильно видовое
Перенаселенный район для тех кто не считает денег.
Что за Серебрянная миля? Даже не гуглится)
прокурорско-депутацка миля новобудов в пупі Києва
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.