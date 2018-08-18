Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В каждом абзаце "права обмеженi" ... "права обмеженi", как папугай, чесне слово. Так получилось, что вчера пришлось в 6 утра по городу прогуляться, да хоть бы кто документы спросил, хотя патрульные ездили
Зед давно в бані, і майже в кожний раз коли його підсвічують впевнююсь в правильності рішення. Наприклад посилання на статтю:-) Прочитав. Чомусь знову в голову прийшла висловлювання про гнид...
Первый написав: Зед давно в бані, і майже в кожний раз коли його підсвічують впевнююсь в правильності рішення. Наприклад посилання на статтю:-) Прочитав. Чомусь знову в голову прийшла висловлювання про гнид...
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.