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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2865286628672868

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:38

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Чтение для мозга, у того у кого он есть
https://dt.ua/internal/kolaptoyidniy-vo ... r46L9zrFCk

В каждом абзаце "права обмеженi" ... "права обмеженi", как папугай, чесне слово.
Так получилось, что вчера пришлось в 6 утра по городу прогуляться, да хоть бы кто документы спросил, хотя патрульные ездили


Зед давно в бані, і майже в кожний раз коли його підсвічують впевнююсь в правильності рішення.
Наприклад посилання на статтю:-)
Прочитав. Чомусь знову в голову прийшла висловлювання про гнид...
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
Зед давно в бані, і майже в кожний раз коли його підсвічують впевнююсь в правильності рішення.
Наприклад посилання на статтю:-)
Прочитав. Чомусь знову в голову прийшла висловлювання про гнид...


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:46

  UA написав:КГС хоть дрстроил.
Башни ТТ пока в будущем, с некоторой вероятностью там и остаться.



Краще б таке на срібній милі не будував взагалі. Там де необхідне доступне житло - будь-ласка.
Ось як приклад.

Зображення

Фк1 і БФ....
Ну яке п...ло проектувало фк1....
Всім процвітання!
Первый
 
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