Додано: Суб 01 гру, 2018 14:36

Ваше сообщение было удалено модератором "Faceless".



Текст удалённого сообщения:

<blockquote><div><cite><a

href="https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4513205#p4513205"

title="обратная ссылка"><img href="https://forum.finance.ua/images/j.gif"

width="8" height="9" border="0" /></a> kingkongovets

написав:</cite>заблокированы порты, на глазах отжимается азовское море,

рашка захватывает наши корабли и ведет по ним огонь на поражение, а

двуногие лемминги рефлексируют над постиками клоуна с

серьгой</div></blockquote>



вы читали "постик"?

<blockquote class="uncited"><div>От контрабанды до сепаров, от наркотрафика

до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от

сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов

на регион. </div></blockquote>

это занятие местной власти. при попустительстве центральной. Или он врёт?



зато власть борется за Азов

<blockquote class="uncited"><div>"Укрзализныця" ( УЗ) отправила в

первый рейс круглосуточный ж/д экспресс по маршруту Киев-Пассажирский –

Дарница – Борисполь-Аэропорт.



В запуске приняли участие президент Украины Петр Порошенко , премьер-министр

Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир

Омелян.</div></blockquote>

Событие государственного масштаба!!!



Кстати, не к добру это, когда ПАПа открывает

Экспресс "Киев-Борисполь" сломался на полпути, пассажиры выпрыгивали из поезда и по сугробам бежали в аэропорт. Видео

14:00, сегодня



В субботу, 1 декабря, экспресс "Киев-Борисполь", распиаренный накануне властями, не доехал до аэропорта, сломавшись в дороге. Об этом сообщает "Громадське".



Электричка выехал выехал в 11:01 с вокзала и должен был прибыть в аэропорт в 11:38, через 37 мин. Однако, из-за вынужденной остановки, поезд прибыл в Борисполь около 13 часов. Его отбуксирован другой поезд.



Отмечается, что во время остановки не работал туалет и было отключено отопление. Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выскочили из поезда и по бежали сугробам.

Парни, я вчера писал, но модератор удалили что же происходит????претендую на звание "Предсказамус недели"!!!