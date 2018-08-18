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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2865286628672868

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:46

  UA написав:КГС хоть дрстроил.
Башни ТТ пока в будущем, с некоторой вероятностью там и остаться.



Краще б таке на срібній милі не будував взагалі. Там де необхідне доступне житло - будь-ласка.
Ось як приклад.

Зображення

Фк1 і БФ....
Ну яке п...ло проектувало фк1....
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:44

  Первый написав:Краще б таке на срібній милі не будував взагалі. Там де необхідне доступне житло - будь-ласка.
Ось як приклад.

Зображення

Фк1 і БФ....
Ну яке п...ло проектувало фк1....

Это вы про большую доступность LED в последние годы?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:09

UA

:-)
Троліть собі подібних - Франта і ко. Мене не потрібно.
Дякую.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:36

Парни, я вчера писал, но модератор удалил
Ваше сообщение было удалено модератором "Faceless".

Текст удалённого сообщения:
<blockquote><div><cite><a
href="https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4513205#p4513205"
title="обратная ссылка"><img href="https://forum.finance.ua/images/j.gif"
width="8" height="9" border="0" /></a> &nbsp; kingkongovets
написав:</cite>заблокированы порты, на глазах отжимается азовское море,
рашка захватывает наши корабли и ведет по ним огонь на поражение, а
двуногие лемминги рефлексируют над постиками клоуна с
серьгой</div></blockquote>

вы читали &quot;постик&quot;?
<blockquote class="uncited"><div>От контрабанды до сепаров, от наркотрафика
до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от
сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов
на регион. </div></blockquote>
это занятие местной власти. при попустительстве центральной. Или он врёт?

зато власть борется за Азов
<blockquote class="uncited"><div>&quot;Укрзализныця&quot; (УЗ) отправила в
первый рейс круглосуточный ж/д экспресс по маршруту Киев-Пассажирский –
Дарница – Борисполь-Аэропорт.

В запуске приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр
Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир
Омелян.</div></blockquote>
Событие государственного масштаба!!!

Кстати, не к добру это, когда ПАПа открывает


и что же происходит????

Экспресс "Киев-Борисполь" сломался на полпути, пассажиры выпрыгивали из поезда и по сугробам бежали в аэропорт. Видео
14:00, сегодня

В субботу, 1 декабря, экспресс "Киев-Борисполь", распиаренный накануне властями, не доехал до аэропорта, сломавшись в дороге. Об этом сообщает "Громадське".

Электричка выехал выехал в 11:01 с вокзала и должен был прибыть в аэропорт в 11:38, через 37 мин. Однако, из-за вынужденной остановки, поезд прибыл в Борисполь около 13 часов. Его отбуксирован другой поезд.

Отмечается, что во время остановки не работал туалет и было отключено отопление. Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выскочили из поезда и по бежали сугробам.
https://strana.ua/news/174343-novosti-kieva-ekspress-kiev-borispol-slomalsja-na-polputi.html

претендую на звание "Предсказамус недели"!!!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:45

Лейпцигский - более-менее. ФК1 тоже был бы норм, если бы не жильцы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:48

  Serg-ik написав:претендую на звание "Предсказамус недели"!!!

Вспомните какая была катастрофа первое время с Хюндаями. А тут еще и снегопад. Все будет хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:01

Сегодня уже сломался экспрес киев борисполь

https://ua.news/ua/ekspres-do-borispoly ... a-zapusku/

Как же противно когда на открытие приползают все эти рожи, а когда начинаются поломки то виновпты стрелочники,машинисты,погодные условия, поставщики, вообщем кто угодно виноват только не рожи.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Как же противно когда на открытие приползают все эти рожи, а когда начинаются поломки то виновпты стрелочники,машинисты,погодные условия, поставщики, вообщем кто угодно виноват только не рожи.

не соглашусь
виноват технический персонал, который, скорее всего, не горит желанием хорошо работать из-за низкой зарплаты. или просто из-за отсутствия специалистов случилась поломка
вот еще пример

На Київщині під час змагань обвалився дах нового спорткомплексуУ Вишневому через велику кількість снігових опадів у новому спорткомплексі обвалився дах. В цей час у приміщенні відбувались змагання серед дітей з художньої гімнастики. На щастя, через інцидент ніхто не постраждав: відвідувачі спорткомплексу змогли вчасно евакуюватись.

Відзначається, спортивну арену Favorite Fit офіційно відкрили 19 травня цього року.

https://socportal.info/2018/12/01/na_kijivschini_pid_chas_zmagan_obvalivsja_dah_novogo_sportkompleksu.html
нехило прогнулось
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:23

Сержик, а зачем было приезжать на открытие с этой помпой. Ради чего? Похвастаться успехами?
Так если виноват тех персонал то тогда пусть на открытие будут стпоители а не эти рожи ?

Открытие лагеря в Одессе никто не забыл ?
А потом после гибели детей молчание первого все помнят или уже забыли ???
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

антоновича 118, завод игрушек

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владимирский

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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