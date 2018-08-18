Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ваше сообщение было удалено модератором "Faceless".
Текст удалённого сообщения: <blockquote><div><cite><a href="https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4513205#p4513205" title="обратная ссылка"><img href="https://forum.finance.ua/images/j.gif" width="8" height="9" border="0" /></a> kingkongovets написав:</cite>заблокированы порты, на глазах отжимается азовское море, рашка захватывает наши корабли и ведет по ним огонь на поражение, а двуногие лемминги рефлексируют над постиками клоуна с серьгой</div></blockquote>
вы читали "постик"? <blockquote class="uncited"><div>От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион. </div></blockquote> это занятие местной власти. при попустительстве центральной. Или он врёт?
зато власть борется за Азов <blockquote class="uncited"><div>"Укрзализныця" (УЗ) отправила в первый рейс круглосуточный ж/д экспресс по маршруту Киев-Пассажирский – Дарница – Борисполь-Аэропорт.
В запуске приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян.</div></blockquote> Событие государственного масштаба!!!
Кстати, не к добру это, когда ПАПа открывает
и что же происходит????
Экспресс "Киев-Борисполь" сломался на полпути, пассажиры выпрыгивали из поезда и по сугробам бежали в аэропорт. Видео 14:00, сегодня
В субботу, 1 декабря, экспресс "Киев-Борисполь", распиаренный накануне властями, не доехал до аэропорта, сломавшись в дороге. Об этом сообщает "Громадське".
Электричка выехал выехал в 11:01 с вокзала и должен был прибыть в аэропорт в 11:38, через 37 мин. Однако, из-за вынужденной остановки, поезд прибыл в Борисполь около 13 часов. Его отбуксирован другой поезд.
Отмечается, что во время остановки не работал туалет и было отключено отопление. Чтобы успеть на рейсы, некоторые пассажиры выскочили из поезда и по бежали сугробам.
zzzzzz написав:Как же противно когда на открытие приползают все эти рожи, а когда начинаются поломки то виновпты стрелочники,машинисты,погодные условия, поставщики, вообщем кто угодно виноват только не рожи.
не соглашусь виноват технический персонал, который, скорее всего, не горит желанием хорошо работать из-за низкой зарплаты. или просто из-за отсутствия специалистов случилась поломка вот еще пример
На Київщині під час змагань обвалився дах нового спорткомплексуУ Вишневому через велику кількість снігових опадів у новому спорткомплексі обвалився дах. В цей час у приміщенні відбувались змагання серед дітей з художньої гімнастики. На щастя, через інцидент ніхто не постраждав: відвідувачі спорткомплексу змогли вчасно евакуюватись.
Відзначається, спортивну арену Favorite Fit офіційно відкрили 19 травня цього року.