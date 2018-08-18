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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2865286628672868

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:46

  UA написав:КГС хоть дрстроил.
Башни ТТ пока в будущем, с некоторой вероятностью там и остаться.



Краще б таке на срібній милі не будував взагалі. Там де необхідне доступне житло - будь-ласка.
Ось як приклад.

Зображення

Фк1 і БФ....
Ну яке п...ло проектувало фк1....
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:44

  Первый написав:Краще б таке на срібній милі не будував взагалі. Там де необхідне доступне житло - будь-ласка.
Ось як приклад.

Зображення

Фк1 і БФ....
Ну яке п...ло проектувало фк1....

Это вы про большую доступность LED в последние годы?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:09

UA

:-)
Троліть собі подібних - Франта і ко. Мене не потрібно.
Дякую.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:45

Лейпцигский - более-менее. ФК1 тоже был бы норм, если бы не жильцы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:48

  Serg-ik написав:претендую на звание "Предсказамус недели"!!!

Вспомните какая была катастрофа первое время с Хюндаями. А тут еще и снегопад. Все будет хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:23

Сержик, а зачем было приезжать на открытие с этой помпой. Ради чего? Похвастаться успехами?
Так если виноват тех персонал то тогда пусть на открытие будут стпоители а не эти рожи ?

Открытие лагеря в Одессе никто не забыл ?
А потом после гибели детей молчание первого все помнят или уже забыли ???
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

антоновича 118, завод игрушек

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владимирский

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:12

kingkongovets
>антоновича 118, завод игрушек

интересный обьект, высоченные потолки...но ни какой инфо о продаже и ценах
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Американский YouTube-канал PassportHeavy, специализирующийся на путешествиях, снял ролик про Киев.

Авторы отметили, что их очень впечатлила украинская столица. Ожидания и реальность оказались совершенно разными.

"Киев – самый недооцененный город, в котором я когда-либо бывал. Он превзошел все мои ожидания и изменил мое восприятие того, чего можно ожидать от региона. На западе предполагают, что Украина – это старая страна с плохой инфраструктурой и отсутствием приключений, но это далеко от истины", – отметили в описании к видео.

https://bzh.life/gorod/amerikanskiy-you ... -kieve/amp
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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