Краще б таке на срібній милі не будував взагалі. Там де необхідне доступне житло - будь-ласка.
Ось як приклад.
Фк1 і БФ....
Ну яке п...ло проектувало фк1....
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:46
Краще б таке на срібній милі не будував взагалі. Там де необхідне доступне житло - будь-ласка.
Ось як приклад.
Фк1 і БФ....
Ну яке п...ло проектувало фк1....
Всім процвітання!
Додано: Суб 01 гру, 2018 13:44
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:09
UA
Троліть собі подібних - Франта і ко. Мене не потрібно.
Дякую.
Всім процвітання!
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:48
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:23
Сержик, а зачем было приезжать на открытие с этой помпой. Ради чего? Похвастаться успехами?
Так если виноват тех персонал то тогда пусть на открытие будут стпоители а не эти рожи ?
Открытие лагеря в Одессе никто не забыл ?
А потом после гибели детей молчание первого все помнят или уже забыли ???
Живите своим умом!
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:38
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
антоновича 118, завод игрушек
владимирский
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:12
kingkongovets
>антоновича 118, завод игрушек
интересный обьект, высоченные потолки...но ни какой инфо о продаже и ценах
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Американский YouTube-канал PassportHeavy, специализирующийся на путешествиях, снял ролик про Киев.
Авторы отметили, что их очень впечатлила украинская столица. Ожидания и реальность оказались совершенно разными.
"Киев – самый недооцененный город, в котором я когда-либо бывал. Он превзошел все мои ожидания и изменил мое восприятие того, чего можно ожидать от региона. На западе предполагают, что Украина – это старая страна с плохой инфраструктурой и отсутствием приключений, но это далеко от истины", – отметили в описании к видео.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|