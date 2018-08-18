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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2866286728682869

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:02

{offtop on}
zzzzzz
Special for zzzzzz
У Чернігові відзначатимуть єврейське свято - Хануку
На Красній площі запалять гігантську менору
Вот такое у нас ВП, так ограничивают права, что просто выйти никуда невозможно
{offtop off}
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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  #<1 ... 2866286728682869
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