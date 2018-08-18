zzzzzz
Special for zzzzzz
Вот такое у нас ВП, так ограничивают права, что просто выйти никуда невозможно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:02
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zzzzzz
Special for zzzzzz
Вот такое у нас ВП, так ограничивают права, что просто выйти никуда невозможно
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Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Коллеги, сколько мастера в Киеве берут за монтаж бойлера в квартире?
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:46
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в качестве субботнего офтопа:
нытикам и верующим в реки с кисельными берегами рекомендую досмотреть до конца
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 01 гру, 2018 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 01 гру, 2018 21:50
вопрос из серии "сколько стоит красная машинка"?
розетка, выводы под бойлер сделаны?
или "2 тройника 2 шланга к смесителю и удлинитель" ?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:01
Готовим доски
Живите своим умом!
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:09
вопрос из серии "сколько стоит красная машинка"?
розетка, выводы под бойлер сделаны?
или "2 тройника 2 шланга к смесителю и удлинитель" ?[/quote
Просверлить отверстия через плитку в кирпичную стену, установить дюбеля с крючками, навесить бойлер, накрутить краны, шлангами подвести к месту подключения, врезаться в существующую разводку после счетчиков, понятное дело, что без тройников никак, разводка металлопласт, ну и подключить проводом к существующей розетке, провод в комплекте не идет с бойлером. Все разжевал. Ну что, сколько?
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:13
30ойро/годына, як пидэ...
матэриалы отдельно
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:24
вопрос из серии "сколько стоит красная машинка"?
розетка, выводы под бойлер сделаны?
или "2 тройника 2 шланга к смесителю и удлинитель" ?[/quote
Просверлить отверстия через плитку в кирпичную стену, установить дюбеля с крючками, навесить бойлер, накрутить краны, шлангами подвести к месту подключения, врезаться в существующую разводку после счетчиков, понятное дело, что без тройников никак, разводка металлопласт, ну и подключить проводом к существующей розетке, провод в комплекте не идет с бойлером. Все разжевал. Ну что, сколько?[/quote]
30ойро/годына, як пидэ...
матэриалы отдельно[/quote]
это шутка врозеточника?
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