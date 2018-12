Додано: Суб 01 гру, 2018 21:46





https://youtu.be/SxrcaDTp5II



нытикам и верующим в реки с кисельными берегами рекомендую досмотреть до конца в качестве субботнего офтопа:нытикам и верующим в реки с кисельными берегами рекомендую досмотреть до конца

Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 01 гру, 2018 22:27, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.