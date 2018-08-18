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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28672868286928702871>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:02

{offtop on}
zzzzzz
Special for zzzzzz
У Чернігові відзначатимуть єврейське свято - Хануку
На Красній площі запалять гігантську менору
Вот такое у нас ВП, так ограничивают права, что просто выйти никуда невозможно
{offtop off}
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Коллеги, сколько мастера в Киеве берут за монтаж бойлера в квартире?
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:46

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в качестве субботнего офтопа:

https://youtu.be/SxrcaDTp5II

нытикам и верующим в реки с кисельными берегами рекомендую досмотреть до конца
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 01 гру, 2018 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:50

  remark написав:Коллеги, сколько мастера в Киеве берут за монтаж бойлера в квартире?

вопрос из серии "сколько стоит красная машинка"? :mrgreen:

розетка, выводы под бойлер сделаны?
или "2 тройника 2 шланга к смесителю и удлинитель" ?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:01

Для украинских заробитчан с Нового года должен открыться крупнейший рынок труда Европы - Германия. 19 декабря немецкий парламент планирует утвердить закон, облегчающий трудоустройство для граждан стран-не членов Евросоюза.

Правительство уже согласовало законопроект "Новый Миграционный закон", свое добро дали сразу три ключевых министерства: МВД, экономики и труда.

Документ предусматривает, что рабочую визу будут выдавать на полгода без приглашений, и уже на месте в Германии люди смогут выбрать себе работодателя и приступить к работе.

Сейчас немецкий работодатель при найме обязан отдавать приоритет работнику из Германии, и лишь потом может взять граждан из Евросоюза. А "третьи страны" - вообще, на задворках. Только если не смогли закрыть вакансию за два месяца, можно нанять иностранца не из ЕС. Теперь это ограничение снимается. Закон должен заработать с января 2019 года.

https://strana.ua/articles/174240-na-chto-rasschityvat-ukraintsam-v-hermanii-posle-posle-uproshchenija-protsedury-trudoustrojstva-.html


Готовим доски :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:09

  Прохожий написав:
  remark написав:Коллеги, сколько мастера в Киеве берут за монтаж бойлера в квартире?

вопрос из серии "сколько стоит красная машинка"? :mrgreen:

розетка, выводы под бойлер сделаны?
или "2 тройника 2 шланга к смесителю и удлинитель" ?[/quote

Просверлить отверстия через плитку в кирпичную стену, установить дюбеля с крючками, навесить бойлер, накрутить краны, шлангами подвести к месту подключения, врезаться в существующую разводку после счетчиков, понятное дело, что без тройников никак, разводка металлопласт, ну и подключить проводом к существующей розетке, провод в комплекте не идет с бойлером. Все разжевал. Ну что, сколько?
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:13

  remark написав:
  Прохожий написав:
  remark написав:Коллеги, сколько мастера в Киеве берут за монтаж бойлера в квартире?

вопрос из серии "сколько стоит красная машинка"? :mrgreen:

розетка, выводы под бойлер сделаны?
или "2 тройника 2 шланга к смесителю и удлинитель" ?[/quote

Просверлить отверстия через плитку в кирпичную стену, установить дюбеля с крючками, навесить бойлер, накрутить краны, шлангами подвести к месту подключения, врезаться в существующую разводку после счетчиков, понятное дело, что без тройников никак, разводка металлопласт, ну и подключить проводом к существующей розетке, провод в комплекте не идет с бойлером. Все разжевал. Ну что, сколько?

30ойро/годына, як пидэ...
матэриалы отдельно
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:24

  Прохожий написав:
  remark написав:Коллеги, сколько мастера в Киеве берут за монтаж бойлера в квартире?

вопрос из серии "сколько стоит красная машинка"? :mrgreen:

розетка, выводы под бойлер сделаны?
или "2 тройника 2 шланга к смесителю и удлинитель" ?[/quote

Просверлить отверстия через плитку в кирпичную стену, установить дюбеля с крючками, навесить бойлер, накрутить краны, шлангами подвести к месту подключения, врезаться в существующую разводку после счетчиков, понятное дело, что без тройников никак, разводка металлопласт, ну и подключить проводом к существующей розетке, провод в комплекте не идет с бойлером. Все разжевал. Ну что, сколько?[/quote]
30ойро/годына, як пидэ...
матэриалы отдельно[/quote]

это шутка врозеточника?
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:31

Del
Востаннє редагувалось Frant в Суб 01 гру, 2018 23:16, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:00

  remark написав:Просверлить отверстия через плитку в кирпичную стену, установить дюбеля с крючками, навесить бойлер, накрутить краны, шлангами подвести к месту подключения, врезаться в существующую разводку после счетчиков, понятное дело, что без тройников никак, разводка металлопласт, ну и подключить проводом к существующей розетке, провод в комплекте не идет с бойлером. Все разжевал. Ну что, сколько?

1.Сколько этажей под вами?))
2.На линии с "существующей розеткой" сколько ещё розеток?
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