Врозеточники по 40 ойро/година
матэриалы отдельно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:04
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:14
Снимите квартиру на неделю, посуточно, в этих ЖК, тогда объективно скажете норм или нет. А так...
Востаннє редагувалось UA в Суб 01 гру, 2018 23:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:15
Чи є підйомом ікономіки???
Чи є він в реалі???
Немає причин для дорожаю Кржн, ой, немає!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 01 гру, 2018 23:15, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:15
Да тут такое впечатление, что каждого второго нужно не то что "в правах ограничивать", а признавать недееспособным. Печаль короче((
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:17
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вітання Долярчику!!
viewtopic.php?p=4514488#p4514488
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:25
Это так кажется.
2 часа работает
3 часа езда к заказчику и обратно
2 часа езда за матэриалами
1 час раскрутка заказчика
0,5 часа чистка и ремонт инструмента
В Западной Европе, работы по замене умывальника стоимостью 20 евро стоят 130-150 евро.
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:30
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:32
Дякую!
.... ну, тепер справа за ремонтом! - але взимку ремонт в новоспеченому новобуді, напевно, ніхто не робить..... - ну, хіба електрику.... - бо про воду, казали, що будуть на зборах вирішувати! - давати її взимку, чи вже аж на весні....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:33
Ваши оценки новострек это как зайти в ресторан, посмотреть по сторонам, бегло глянуть меню и на выход.
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