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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2868286928702871>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:04

  remark написав:
  Прохожий написав:30ойро/годына, як пидэ...
матэриалы отдельно


это шутка врозеточника?

Врозеточники по 40 ойро/година
матэриалы отдельно
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:14

  airmax78 написав:Лейпцигский - более-менее. ФК1 тоже был бы норм, если бы не жильцы.

Снимите квартиру на неделю, посуточно, в этих ЖК, тогда объективно скажете норм или нет. А так...
Востаннє редагувалось UA в Суб 01 гру, 2018 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:15

Чи є підйомом ікономіки???

Чи є він в реалі???

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/ ... ndustrial/

http://edclub.com.ua/analityka/promyslo ... -2018-roku

Немає причин для дорожаю Кржн, ой, немає!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 01 гру, 2018 23:15, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:15

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Чтение для мозга, у того у кого он есть
https://dt.ua/internal/kolaptoyidniy-vo ... r46L9zrFCk

В каждом абзаце "права обмеженi" ... "права обмеженi", как папугай, чесне слово.
Так получилось, что вчера пришлось в 6 утра по городу прогуляться, да хоть бы кто документы спросил, хотя патрульные ездили



Да тут такое впечатление, что каждого второго нужно не то что "в правах ограничивать", а признавать недееспособным. Печаль короче((
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:17

  UA написав:
  remark написав:
  Прохожий написав:30ойро/годына, як пидэ...
матэриалы отдельно


это шутка врозеточника?

Врозеточники по 40 ойро/година
матэриалы отдельно


С такими расценками врозеточник может каждый год по квартире покупать)
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вітання Долярчику!!
viewtopic.php?p=4514488#p4514488
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:25

  remark написав:
  UA написав:
  remark написав:
это шутка врозеточника?

Врозеточники по 40 ойро/година
матэриалы отдельно


С такими расценками врозеточник может каждый год по квартире покупать)

Это так кажется.
2 часа работает
3 часа езда к заказчику и обратно
2 часа езда за матэриалами
1 час раскрутка заказчика
0,5 часа чистка и ремонт инструмента
В Западной Европе, работы по замене умывальника стоимостью 20 евро стоят 130-150 евро.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:30

  UA написав:
  airmax78 написав:Лейпцигский - более-менее. ФК1 тоже был бы норм, если бы не жильцы.

Снимите квартиру на неделю, посуточно, в этих ЖК, тогда объективно скажете норм или нет. А так...

А что там не так? Реус говорил что все збс. В Лейпцигском еще, пока, никто не живет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:32

  flyman написав:Вітання Долярчику!!
viewtopic.php?p=4514488#p4514488

Дякую!
.... ну, тепер справа за ремонтом! - але взимку ремонт в новоспеченому новобуді, напевно, ніхто не робить..... - ну, хіба електрику.... - бо про воду, казали, що будуть на зборах вирішувати! - давати її взимку, чи вже аж на весні....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:33

  airmax78 написав:
  UA написав:Снимите квартиру на неделю, посуточно, в этих ЖК, тогда объективно скажете норм или нет. А так...

А что там не так? Реус говорил что все збс. В Лейпцигском еще, пока, никто не живет.

Ваши оценки новострек это как зайти в ресторан, посмотреть по сторонам, бегло глянуть меню и на выход.
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  #<1 ... 2868286928702871>
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