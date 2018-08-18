Для украинских заробитчан с Нового года должен открыться крупнейший рынок труда Европы - Германия. 19 декабря немецкий парламент планирует утвердить закон, облегчающий трудоустройство для граждан стран-не членов Евросоюза.



Правительство уже согласовало законопроект "Новый Миграционный закон", свое добро дали сразу три ключевых министерства: МВД, экономики и труда.



Документ предусматривает, что рабочую визу будут выдавать на полгода без приглашений, и уже на месте в Германии люди смогут выбрать себе работодателя и приступить к работе.



Сейчас немецкий работодатель при найме обязан отдавать приоритет работнику из Германии, и лишь потом может взять граждан из Евросоюза. А "третьи страны" - вообще, на задворках. Только если не смогли закрыть вакансию за два месяца, можно нанять иностранца не из ЕС. Теперь это ограничение снимается. Закон должен заработать с января 2019 года.