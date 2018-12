Додано: Нед 02 гру, 2018 08:03

KIM написав: zzzzzz написав: UA написав: КГС хоть дрстроил.

Башни ТТ пока в будущем, с некоторой вероятностью там и остаться . КГС хоть дрстроил.Башни ТТ пока в будущем,





Чтение для мозга, у того у кого он есть

https://dt.ua/internal/kolaptoyidniy-vo ... r46L9zrFCk Чтение для мозга, у того у кого он есть

Зеркало недели - пропагандистсикй листок кандидата в президенты, которым рулит его жена. Почему в ольгино берут таких имбецилов? Зеркало недели - пропагандистсикй листок кандидата в президенты, которым рулит его жена. Почему в ольгино берут таких имбецилов?



там налицо явный эффект даннинга-крюгера там налицо явный эффект даннинга-крюгера

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.