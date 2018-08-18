Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Долярчик написав:Дякую! .... ну, тепер справа за ремонтом! - але взимку ремонт в новоспеченому новобуді, напевно, ніхто не робить..... - ну, хіба електрику.... - бо про воду, казали, що будуть на зборах вирішувати! - давати її взимку, чи вже аж на весні....
Воду без отопления не дадут. В Киеве, без воды ключи не дают, т.к. строители по нужде в модные МОПы ходят))
Для украинских заробитчан с Нового года должен открыться крупнейший рынок труда Европы - Германия. 19 декабря немецкий парламент планирует утвердить закон, облегчающий трудоустройство для граждан стран-не членов Евросоюза.
Правительство уже согласовало законопроект "Новый Миграционный закон", свое добро дали сразу три ключевых министерства: МВД, экономики и труда.
Документ предусматривает, что рабочую визу будут выдавать на полгода без приглашений, и уже на месте в Германии люди смогут выбрать себе работодателя и приступить к работе.
Сейчас немецкий работодатель при найме обязан отдавать приоритет работнику из Германии, и лишь потом может взять граждан из Евросоюза. А "третьи страны" - вообще, на задворках. Только если не смогли закрыть вакансию за два месяца, можно нанять иностранца не из ЕС. Теперь это ограничение снимается. Закон должен заработать с января 2019 года.
Долярчик написав:Дякую! .... ну, тепер справа за ремонтом! - але взимку ремонт в новоспеченому новобуді, напевно, ніхто не робить..... - ну, хіба електрику.... - бо про воду, казали, що будуть на зборах вирішувати! - давати її взимку, чи вже аж на весні....
Воду без отопления не дадут. В Киеве, без воды ключи не дают, т.к. строители по нужде в модные МОПы ходят))
... ну там є індивідуальне.... - двох - контурний...
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В каждом абзаце "права обмеженi" ... "права обмеженi", как папугай, чесне слово. Так получилось, что вчера пришлось в 6 утра по городу прогуляться, да хоть бы кто документы спросил, хотя патрульные ездили
Да тут такое впечатление, что каждого второго нужно не то что "в правах ограничивать", а признавать недееспособным. Печаль короче((
Это хочет жить как у эуропе и не знает что такое права,конституция, демократия. Смотрю тут у некоторых в голове глубокий совок. Прибыль давай в долларах и евро, а вот что такое закон,конституция, права знать не желаем.
Песикот вообще уровень лапотника. Не понимает разницу между тем что есть и тем что должно быть.