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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2868286928702871

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:35

  Долярчик написав:Дякую!
.... ну, тепер справа за ремонтом! - але взимку ремонт в новоспеченому новобуді, напевно, ніхто не робить..... - ну, хіба електрику.... - бо про воду, казали, що будуть на зборах вирішувати! - давати її взимку, чи вже аж на весні....

Воду без отопления не дадут.
В Киеве, без воды ключи не дают, т.к. строители по нужде в модные МОПы ходят))
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:36

  zzzzzz написав:
Для украинских заробитчан с Нового года должен открыться крупнейший рынок труда Европы - Германия. 19 декабря немецкий парламент планирует утвердить закон, облегчающий трудоустройство для граждан стран-не членов Евросоюза.

Правительство уже согласовало законопроект "Новый Миграционный закон", свое добро дали сразу три ключевых министерства: МВД, экономики и труда.

Документ предусматривает, что рабочую визу будут выдавать на полгода без приглашений, и уже на месте в Германии люди смогут выбрать себе работодателя и приступить к работе.

Сейчас немецкий работодатель при найме обязан отдавать приоритет работнику из Германии, и лишь потом может взять граждан из Евросоюза. А "третьи страны" - вообще, на задворках. Только если не смогли закрыть вакансию за два месяца, можно нанять иностранца не из ЕС. Теперь это ограничение снимается. Закон должен заработать с января 2019 года.

https://strana.ua/articles/174240-na-chto-rasschityvat-ukraintsam-v-hermanii-posle-posle-uproshchenija-protsedury-trudoustrojstva-.html



Так, наверное, хватит с меня этих говноедов - в бан
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:44

  UA написав:
  Долярчик написав:Дякую!
.... ну, тепер справа за ремонтом! - але взимку ремонт в новоспеченому новобуді, напевно, ніхто не робить..... - ну, хіба електрику.... - бо про воду, казали, що будуть на зборах вирішувати! - давати її взимку, чи вже аж на весні....

Воду без отопления не дадут.
В Киеве, без воды ключи не дают, т.к. строители по нужде в модные МОПы ходят))

... ну там є індивідуальне.... - двох - контурний...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 00:19

  alkasander написав:
  pesikot написав:
  zzzzzz написав:Чтение для мозга, у того у кого он есть
https://dt.ua/internal/kolaptoyidniy-vo ... r46L9zrFCk

В каждом абзаце "права обмеженi" ... "права обмеженi", как папугай, чесне слово.
Так получилось, что вчера пришлось в 6 утра по городу прогуляться, да хоть бы кто документы спросил, хотя патрульные ездили



Да тут такое впечатление, что каждого второго нужно не то что "в правах ограничивать", а признавать недееспособным. Печаль короче((

Это хочет жить как у эуропе и не знает что такое права,конституция, демократия. Смотрю тут у некоторых в голове глубокий совок. Прибыль давай в долларах и евро, а вот что такое закон,конституция, права знать не желаем.

Песикот вообще уровень лапотника. Не понимает разницу между тем что есть и тем что должно быть.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 01:11

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Снимите квартиру на неделю, посуточно, в этих ЖК, тогда объективно скажете норм или нет. А так...

А что там не так? Реус говорил что все збс. В Лейпцигском еще, пока, никто не живет.

Ваши оценки новострек это как зайти в ресторан, посмотреть по сторонам, бегло глянуть меню и на выход.

Хуже. Просто смотрю через витрину внутрь, не заходя. Вы, я так понимаю, оценку ставите только месяц в каждом пожив.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 03:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 07:10

  zzzzzz написав:
  UA написав:КГС хоть дрстроил.
Башни ТТ пока в будущем, с некоторой вероятностью там и остаться :mrgreen: :mrgreen: .



Чтение для мозга, у того у кого он есть
https://dt.ua/internal/kolaptoyidniy-vo ... r46L9zrFCk

Зеркало недели - пропагандистсикй листок кандидата в президенты, которым рулит его жена. Почему в ольгино берут таких имбецилов?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 08:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

KIM написав:
  zzzzzz написав:
  UA написав:КГС хоть дрстроил.
Башни ТТ пока в будущем, с некоторой вероятностью там и остаться :mrgreen: :mrgreen: .



Чтение для мозга, у того у кого он есть
https://dt.ua/internal/kolaptoyidniy-vo ... r46L9zrFCk

Зеркало недели - пропагандистсикй листок кандидата в президенты, которым рулит его жена. Почему в ольгино берут таких имбецилов?


там налицо явный эффект даннинга-крюгера
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 08:17

  Zebra написав:Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.

Не може бути!!!

Рожевоокулярники верещать про дорожай Кржн!

Все класно, і росте відсоток жирів у маслі))))

https://uainfo.org/blognews/1543715098- ... ye-ne.html

Питання до нашого панства - коли воно їздило електричкою до Ніжина чи Конотопа чи Коростеня??

Коли воно було в укро-селах, в глибинці за 100-200 км від Києва???

"Вторинка" біля метро знову просідає в ціні, до речі.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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