Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 гру, 2018 00:19
alkasander написав: pesikot написав:
В каждом абзаце "права обмеженi" ... "права обмеженi", как папугай, чесне слово.
Так получилось, что вчера пришлось в 6 утра по городу прогуляться, да хоть бы кто документы спросил, хотя патрульные ездили
Да тут такое впечатление, что каждого второго нужно не то что "в правах ограничивать", а признавать недееспособным. Печаль короче((
Это хочет жить как у эуропе и не знает что такое права,конституция, демократия. Смотрю тут у некоторых в голове глубокий совок. Прибыль давай в долларах и евро, а вот что такое закон,конституция, права знать не желаем.
Песикот вообще уровень лапотника. Не понимает разницу между тем что есть и тем что должно быть.
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zzzzzz
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Додано: Нед 02 гру, 2018 01:11
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Снимите квартиру на неделю, посуточно, в этих ЖК, тогда объективно скажете норм или нет. А так...
А что там не так? Реус говорил что все збс. В Лейпцигском еще, пока, никто не живет.
Ваши оценки новострек это как зайти в ресторан, посмотреть по сторонам, бегло глянуть меню и на выход.
Хуже. Просто смотрю через витрину внутрь, не заходя. Вы, я так понимаю, оценку ставите только месяц в каждом пожив.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 03:43
Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.
Zebra
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Додано: Нед 02 гру, 2018 07:10
Зеркало недели - пропагандистсикй листок кандидата в президенты, которым рулит его жена. Почему в ольгино берут таких имбецилов?
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
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Додано: Нед 02 гру, 2018 08:03
KIM написав:
Зеркало недели - пропагандистсикй листок кандидата в президенты, которым рулит его жена. Почему в ольгино берут таких имбецилов?
там налицо явный эффект даннинга-крюгера
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Нед 02 гру, 2018 10:00
Frant а чего тогда "пэрвынка" в зажопьях ростёт опупительными темпами и "па500",да и "па600" уже нет во всяких Варшавских и прочих "10 минут до метро маршруткой"?
барабашов
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Додано: Нед 02 гру, 2018 10:02
барабашов написав: Frant
а чего тогда "пэрвынка" в зажопьях ростёт опупительными темпами и "па500",да и "па600" уже нет во всяких Варшавских и прочих "10 минут до метро маршруткой"?
а вы поедьте на электричке в нежин, конотоп и коростень (с) и спросите
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Нед 02 гру, 2018 10:07
барабашов написав: Frant
а чего тогда "пэрвынка" в зажопьях ростёт опупительными темпами и "па500",да и "па600" уже нет во всяких Варшавских и прочих "10 минут до метро маршруткой"?
Когда это первичка стала всем КРЖН?
Тогда нужно новую тему создавать:
Когда начнется обвал нереальных цен на
первичное жилье в Киеве?
BIGor
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Додано: Нед 02 гру, 2018 10:11
kingkongovets написав:
там налицо явный эффект даннинга-крюгера
Скажите пожалуйста, вы жаловались что заключить договор между юр.лицом и Киевэнерго тот еще треш в чем именно заключается треш. Взятки вымогают ? или заставляют покупать услуги у "нужных" компаний ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Нед 02 гру, 2018 10:24
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
там налицо явный эффект даннинга-крюгера
Скажите пожалуйста, вы жаловались что заключить договор между юр.лицом и Киевэнерго тот еще треш в чем именно заключается треш. Взятки вымогают ? или заставляют покупать услуги у "нужных" компаний ?
вот стартани об этом тему и резвись себе там с остальными говноедами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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