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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2869287028712872

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:44

  барабашов написав:Frant
а чего тогда "пэрвынка" в зажопьях ростёт опупительными темпами и "па500",да и "па600" уже нет во всяких Варшавских и прочих "10 минут до метро маршруткой"?

В Бучі не росте. Як крутилося біля 400 у.е м2, так і далі крутиться.
Тільки локація покращується, і вибір збільшується (росте навєс).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:00

  Zebra написав:Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.

А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:02

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.

А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.

Похоже ситуация как во многих странах Африки, огромные цены на жилье в элитных домах и остальное развалины
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:03

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.

А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.

Сегментация. Районы для бАгатых и гетто?
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