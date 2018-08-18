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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:44
барабашов написав:Frant
а чего тогда "пэрвынка" в зажопьях ростёт опупительными темпами и "па500",да и "па600" уже нет во всяких Варшавских и прочих "10 минут до метро маршруткой"?
В Бучі не росте. Як крутилося біля 400 у.е м2, так і далі крутиться.
Тільки локація покращується, і вибір збільшується (росте навєс).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:00
Zebra написав:
Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.
А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:02
airmax78 написав: Zebra написав:
Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.
А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.
Похоже ситуация как во многих странах Африки, огромные цены на жилье в элитных домах и остальное развалины
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:03
airmax78 написав: Zebra написав:
Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.
А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.
Сегментация. Районы для бАгатых и гетто?
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