|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:44
барабашов написав:Frant
а чего тогда "пэрвынка" в зажопьях ростёт опупительными темпами и "па500",да и "па600" уже нет во всяких Варшавских и прочих "10 минут до метро маршруткой"?
В Бучі не росте. Як крутилося біля 400 у.е м2, так і далі крутиться.
Тільки локація покращується, і вибір збільшується (росте навєс).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14660
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 863 раз.
- Подякували: 830 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 гру, 2018 11:00
Zebra написав:
Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.
А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26976
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2997 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 гру, 2018 11:02
airmax78 написав: Zebra написав:
Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.
А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.
Похоже ситуация как во многих странах Африки, огромные цены на жилье в элитных домах и остальное развалины
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 823
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 02 гру, 2018 11:03
airmax78 написав: Zebra написав:
Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.
А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.
Сегментация. Районы для бАгатых и гетто?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3226
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 гру, 2018 11:16
airmax78 написав: Zebra написав:
Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.
А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.
это вы снова о росте цен на деривативы в процессе строительства?
или готовое так дорожает?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5285
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 710 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 11:25
Kostia написав: airmax78 написав: Zebra написав:
Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.
А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.
Похоже ситуация как во многих странах Африки, огромные цены на жилье в элитных домах и остальное развалины
Не совсем. Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться. Или и то и другое.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26976
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2997 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 гру, 2018 11:28
airmax78 написав:
Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться.
или кое кто неправильно оценивает инвестиционную привлекательность модных мопов)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5285
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 710 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 гру, 2018 11:29
kingkongovets написав: airmax78 написав: Zebra написав:
Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.
А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.
это вы снова о росте цен на деривативы в процессе строительства?
или готовое так дорожает?
ЦП - в марте можно было укатать ОП на 2100 за метр. Сегодня меньше 2500 за +/- то же самое вряд ли получится.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26976
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2997 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 гру, 2018 11:31
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться.
или кое кто неправильно оценивает инвестиционную привлекательность модных мопов)
Это не я, это рынок.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26976
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 698 раз.
- Подякували: 2997 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 гру, 2018 11:32
kingkongovets написав: zzzzzz написав: kingkongovets написав:
там налицо явный эффект даннинга-крюгера
Скажите пожалуйста, вы жаловались что заключить договор между юр.лицом и Киевэнерго тот еще треш в чем именно заключается треш. Взятки вымогают ? или заставляют покупать услуги у "нужных" компаний ?
вот стартани об этом тему и резвись себе там с остальными говноедами
100% уверен что его не забанят за немотивированное оскорбление
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19370
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|