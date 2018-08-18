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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28702871287228732874>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:44

  барабашов написав:Frant
а чего тогда "пэрвынка" в зажопьях ростёт опупительными темпами и "па500",да и "па600" уже нет во всяких Варшавских и прочих "10 минут до метро маршруткой"?

В Бучі не росте. Як крутилося біля 400 у.е м2, так і далі крутиться.
Тільки локація покращується, і вибір збільшується (росте навєс).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:00

  Zebra написав:Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.

А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:02

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.

А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.

Похоже ситуация как во многих странах Африки, огромные цены на жилье в элитных домах и остальное развалины
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:03

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.

А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.

Сегментация. Районы для бАгатых и гетто?
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:16

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.

А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.


это вы снова о росте цен на деривативы в процессе строительства?
или готовое так дорожает?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:25

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.

А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.

Похоже ситуация как во многих странах Африки, огромные цены на жилье в элитных домах и остальное развалины

Не совсем. Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться. Или и то и другое.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:28

  airmax78 написав: Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться.


или кое кто неправильно оценивает инвестиционную привлекательность модных мопов)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:29

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  Zebra написав:Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.

А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.


это вы снова о росте цен на деривативы в процессе строительства?
или готовое так дорожает?

ЦП - в марте можно было укатать ОП на 2100 за метр. Сегодня меньше 2500 за +/- то же самое вряд ли получится.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:31

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав: Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться.


или кое кто неправильно оценивает инвестиционную привлекательность модных мопов)

Это не я, это рынок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:32

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
там налицо явный эффект даннинга-крюгера


Скажите пожалуйста, вы жаловались что заключить договор между юр.лицом и Киевэнерго тот еще треш в чем именно заключается треш. Взятки вымогают ? или заставляют покупать услуги у "нужных" компаний ?


вот стартани об этом тему и резвись себе там с остальными говноедами

100% уверен что его не забанят за немотивированное оскорбление
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