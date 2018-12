Додано: Нед 02 гру, 2018 11:16

airmax78 написав: Zebra написав: Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.

А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то. А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.



это вы снова о росте цен на деривативы в процессе строительства?

или готовое так дорожает? это вы снова о росте цен на деривативы в процессе строительства?или готовое так дорожает?

