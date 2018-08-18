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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 гру, 2018 11:32
airmax78 написав:
ЦП - в марте можно было укатать ОП на 2100 за метр. Сегодня меньше 2500 за +/- то же самое вряд ли получится.
это в первой очереди? ого
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:36
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть
, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться.
или кое кто неправильно оценивает инвестиционную привлекательность модных мопов)
Это не я, это рынок.
так сами же пишете, шо рынок не настолько высоко оценивает модные мопы, как "должен" (с)
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:41
airmax78 написав: Kostia написав:
Похоже ситуация как во многих странах Африки, огромные цены на жилье в элитных домах и остальное развалины
Не совсем. Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться. Или и то и другое.
В той вторичке нет вентфасадов и мопов, но есть лучшая шумоизоляция, часто выше потолки и меньшее кол-во квартир на этаже, а эти факторы вы почему-то забываете.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:42
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:42
airmax78 написав: Kostia написав:
Похоже ситуация как во многих странах Африки, огромные цены на жилье в элитных домах и остальное развалины
Не совсем. Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие
, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться. Или и то и другое.
Покупая квартиру в многоквартирном доме, вы прежде всего покупаете себе приличных соседей (окружение), локацию.... МОПы это определенный бонус, не более.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:46
kingkongovets написав: airmax78 написав: kingkongovets написав:
или кое кто неправильно оценивает инвестиционную привлекательность модных мопов)
Это не я, это рынок.
так сами же пишете, шо рынок не настолько высоко оценивает модные мопы, как "должен" (с)
Рынок не такой быстрый, но вилка между модными мопами и советской вторичкой на Печерске неумолимо расширяется. И не только на Печерске.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:51
Kostia написав:
:x
airmax78 написав: Kostia написав:
Похоже ситуация как во многих странах Африки, огромные цены на жилье в элитных домах и остальное развалины
Не совсем. Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться. Или и то и другое.
В той вторичке нет вентфасадов и мопов, но есть лучшая шумоизоляция, часто выше потолки и меньшее кол-во квартир на этаже, а эти факторы вы почему-то забываете.
Там, обычно, ниже потолки, маленькие комнаты, маленькие окна, лифтов либо нет совсем, либо в убитом состоянии... В общем это тут не один раз обсуждалсь. Ну и вилка в ценах расширяется и против этого не попрешь - эт объективная оценка привлекательности одного и второго сегмента.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:52
airmax78 написав:
Рынок не такой быстрый, но вилка между модными мопами и советской вторичкой на Печерске неумолимо расширяется. И не только на Печерске.
никто не спорит шо советская вторичка - морально устаревшее и физически обветшалое жилье
но арендный потенциал ее тем не менее пока еще достаточно высок
я говорю естественно о норм локациях
а мопы и вентфасады точно так же ветшают и морально устаревают со временем
и опять же - уже много раз отмечалось, шо те кто презрительно отзывается о покупке вторички тем не менее спокойно ее арендует
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 02 гру, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:53
kingkongovets написав: airmax78 написав: Zebra написав:
Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.
А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.
это вы снова о росте цен на деривативы в процессе строительства?
или готовое так дорожает?
Макс, а что один дом ЦП это показатель всего Киева? Или всего Печерска?
Живите своим умом!
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Додано: Нед 02 гру, 2018 11:59
kingkongovets написав:
и опять же - уже много раз отмечалось, шо те кто презрительно отзывается о покупке вторички тем не менее спокойно ее арендует
Это от бедности. Нет презрения, есть констатация факта. В 2015м - продаем советскую вторичку на Печерске, покупаем дериватив в модном МОПе тут же на Печерске с высокой степенью готовности. В 2018м, продаем советскую вторичку на Печерске и ... едем торговаться за котлован в Автографе.
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