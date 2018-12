Додано: Нед 02 гру, 2018 11:32

airmax78 написав: ЦП - в марте можно было укатать ОП на 2100 за метр. Сегодня меньше 2500 за +/- то же самое вряд ли получится. ЦП - в марте можно было укатать ОП на 2100 за метр. Сегодня меньше 2500 за +/- то же самое вряд ли получится.



это в первой очереди? ого это в первой очереди? ого

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.