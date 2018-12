Додано: Нед 02 гру, 2018 12:07

airmax78 написав: kingkongovets написав: и опять же - уже много раз отмечалось, шо те кто презрительно отзывается о покупке вторички тем не менее спокойно ее арендует и опять же - уже много раз отмечалось, шо те кто презрительно отзывается о покупке вторички тем не менее спокойно ее арендует

Это от бедности. Нет презрения, есть констатация факта. В 2015м - продаем советскую вторичку на Печерске, покупаем дериватив в модном МОПе тут же на Печерске с высокой степенью готовности. В 2018м, продаем советскую вторичку на Печерске и ... едем торговаться за котлован в Автографе. Это от бедности. Нет презрения, есть констатация факта. В 2015м - продаем советскую вторичку на Печерске, покупаем дериватив в модном МОПе тут же на Печерске с высокой степенью готовности. В 2018м, продаем советскую вторичку на Печерске и ... едем торговаться за котлован в Автографе.



сравнивать с 15м - не очень корректно для такого авторитетного аналитика)

тогда все готовое (в т ч вторичку) выносили беженцы

я тогда сам покупал и видел конкурентов - типичный донбасс сравнивать с 15м - не очень корректно для такого авторитетного аналитика)тогда все готовое (в т ч вторичку) выносили беженцыя тогда сам покупал и видел конкурентов - типичный донбасс

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.