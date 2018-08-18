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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2871287228732874

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:03

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Похоже ситуация как во многих странах Африки, огромные цены на жилье в элитных домах и остальное развалины

Не совсем. Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться. Или и то и другое.

різниця буде десь на витратах на комуналку.
- совкошлак: часто субсидії
- первинний ринок: автономне опалення або лічильники на спожите тепло
тому різниця в ціні м2 не дуже велика для економсегмента
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:03

  airmax78 написав:
  Kostia написав::x
  airmax78 написав:Не совсем. Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться. Или и то и другое.

В той вторичке нет вентфасадов и мопов, но есть лучшая шумоизоляция, часто выше потолки и меньшее кол-во квартир на этаже, а эти факторы вы почему-то забываете.

Там, обычно, ниже потолки, маленькие комнаты, маленькие окна, лифтов либо нет совсем, либо в убитом состоянии... В общем это тут не один раз обсуждалсь. Ну и вилка в ценах расширяется и против этого не попрешь - эт объективная оценка привлекательности одного и второго сегмента.

Это вы с советским сравнили
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:07

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:и опять же - уже много раз отмечалось, шо те кто презрительно отзывается о покупке вторички тем не менее спокойно ее арендует :mrgreen:

Это от бедности. Нет презрения, есть констатация факта. В 2015м - продаем советскую вторичку на Печерске, покупаем дериватив в модном МОПе тут же на Печерске с высокой степенью готовности. В 2018м, продаем советскую вторичку на Печерске и ... едем торговаться за котлован в Автографе.


сравнивать с 15м - не очень корректно для такого авторитетного аналитика)
тогда все готовое (в т ч вторичку) выносили беженцы
я тогда сам покупал и видел конкурентов - типичный донбасс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:11

Там даже по домику:
гостинки+4,7%
1к +1,3%
А хуже всего 3 комн смежн.-34,4%

Хотя метр 1к 1005, а 3к смежной 982. Что в начале года метр 3К вторички был на 30% среднего метра 1К? Странно. Тогда таким 3к есть еще куда падать.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:11

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:и опять же - уже много раз отмечалось, шо те кто презрительно отзывается о покупке вторички тем не менее спокойно ее арендует :mrgreen:

Это от бедности. Нет презрения, есть констатация факта. В 2015м - продаем советскую вторичку на Печерске, покупаем дериватив в модном МОПе тут же на Печерске с высокой степенью готовности. В 2018м, продаем советскую вторичку на Печерске и ... едем торговаться за котлован в Автографе.


сравнивать с 15м - не очень корректно для такого авторитетного аналитика)
тогда все готовое (в т ч вторичку) выносили беженцы
я тогда сам покупал и видел конкурентов - типичный донбасс

+/- та же картина в 2016-2017м, но вилка уже начала расти. В 2018м - продолжает расти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:40

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.

А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.



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