Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Похоже ситуация как во многих странах Африки, огромные цены на жилье в элитных домах и остальное развалины
Не совсем. Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться. Или и то и другое.
різниця буде десь на витратах на комуналку. - совкошлак: часто субсидії - первинний ринок: автономне опалення або лічильники на спожите тепло тому різниця в ціні м2 не дуже велика для економсегмента
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Не совсем. Цены во вторичке в хорошей локации все еще высокие, несмотря на ее состояние. При чем они ниже чем в модных мопах не на столько, на сколько должны бы быть, учитывая разницу в классе жилья. Т.е. вывод какой? Или модным мопам еще есть куда расти, или совкошлаку еще есть куда снижаться. Или и то и другое.
В той вторичке нет вентфасадов и мопов, но есть лучшая шумоизоляция, часто выше потолки и меньшее кол-во квартир на этаже, а эти факторы вы почему-то забываете.
Там, обычно, ниже потолки, маленькие комнаты, маленькие окна, лифтов либо нет совсем, либо в убитом состоянии... В общем это тут не один раз обсуждалсь. Ну и вилка в ценах расширяется и против этого не попрешь - эт объективная оценка привлекательности одного и второго сегмента.
kingkongovets написав:и опять же - уже много раз отмечалось, шо те кто презрительно отзывается о покупке вторички тем не менее спокойно ее арендует
Это от бедности. Нет презрения, есть констатация факта. В 2015м - продаем советскую вторичку на Печерске, покупаем дериватив в модном МОПе тут же на Печерске с высокой степенью готовности. В 2018м, продаем советскую вторичку на Печерске и ... едем торговаться за котлован в Автографе.
сравнивать с 15м - не очень корректно для такого авторитетного аналитика) тогда все готовое (в т ч вторичку) выносили беженцы я тогда сам покупал и видел конкурентов - типичный донбасс
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:и опять же - уже много раз отмечалось, шо те кто презрительно отзывается о покупке вторички тем не менее спокойно ее арендует
Это от бедности. Нет презрения, есть констатация факта. В 2015м - продаем советскую вторичку на Печерске, покупаем дериватив в модном МОПе тут же на Печерске с высокой степенью готовности. В 2018м, продаем советскую вторичку на Печерске и ... едем торговаться за котлован в Автографе.
сравнивать с 15м - не очень корректно для такого авторитетного аналитика) тогда все готовое (в т ч вторичку) выносили беженцы я тогда сам покупал и видел конкурентов - типичный донбасс
+/- та же картина в 2016-2017м, но вилка уже начала расти. В 2018м - продолжает расти.