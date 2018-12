Додано: Нед 02 гру, 2018 13:31

hume написав: airmax78 написав: Там, обычно, ниже потолки, маленькие комнаты, маленькие окна, лифтов либо нет совсем, либо в убитом состоянии... В общем это тут не один раз обсуждалсь. Ну и вилка в ценах расширяется и против этого не попрешь - эт объективная оценка привлекательности одного и второго сегмента. Там, обычно, ниже потолки, маленькие комнаты, маленькие окна, лифтов либо нет совсем, либо в убитом состоянии... В общем это тут не один раз обсуждалсь. Ну и вилка в ценах расширяется и против этого не попрешь - эт объективная оценка привлекательности одного и второго сегмента.

Вы пожалуйста не српвнивайте хрущи с цп. Из крайности в крайность. Есть масса более менее вторички: совмин, царские, спецпроекты 90х-00х годов. Но, например, переехать в нечто типа каховского, или позняки 4а из кирпичного спецпроекта того же района сомнительное удовольствие.



Опять же модный жк ньюйорк с 14тью кв на этаже, двумя лифтами, и отсутствием парковки, но зато модный фасад и моп, за 2 куе метр. Вы пожалуйста не српвнивайте хрущи с цп. Из крайности в крайность. Есть масса более менее вторички: совмин, царские, спецпроекты 90х-00х годов. Но, например, переехать в нечто типа каховского, или позняки 4а из кирпичного спецпроекта того же района сомнительное удовольствие.Опять же модный жк ньюйорк с 14тью кв на этаже, двумя лифтами, и отсутствием парковки, но зато модный фасад и моп, за 2 куе метр.



плюсанул

шо касается спецпроектов - знакомые живут на дарницком бульваре 1, спецпроект начала 80х - очень достойный дом плюсанулшо касается спецпроектов - знакомые живут на дарницком бульваре 1, спецпроект начала 80х - очень достойный дом

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.