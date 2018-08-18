Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Там, обычно, ниже потолки, маленькие комнаты, маленькие окна, лифтов либо нет совсем, либо в убитом состоянии... В общем это тут не один раз обсуждалсь. Ну и вилка в ценах расширяется и против этого не попрешь - эт объективная оценка привлекательности одного и второго сегмента.
Вы пожалуйста не српвнивайте хрущи с цп. Из крайности в крайность. Есть масса более менее вторички: совмин, царские, спецпроекты 90х-00х годов. Но, например, переехать в нечто типа каховского, или позняки 4а из кирпичного спецпроекта того же района сомнительное удовольствие.
Опять же модный жк ньюйорк с 14тью кв на этаже, двумя лифтами, и отсутствием парковки, но зато модный фасад и моп, за 2 куе метр.
airmax78 написав:Там, обычно, ниже потолки, маленькие комнаты, маленькие окна, лифтов либо нет совсем, либо в убитом состоянии... В общем это тут не один раз обсуждалсь. Ну и вилка в ценах расширяется и против этого не попрешь - эт объективная оценка привлекательности одного и второго сегмента.
Вы пожалуйста не српвнивайте хрущи с цп. Из крайности в крайность. Есть масса более менее вторички: совмин, царские, спецпроекты 90х-00х годов. Но, например, переехать в нечто типа каховского, или позняки 4а из кирпичного спецпроекта того же района сомнительное удовольствие.
Опять же модный жк ньюйорк с 14тью кв на этаже, двумя лифтами, и отсутствием парковки, но зато модный фасад и моп, за 2 куе метр.
плюсанул шо касается спецпроектов - знакомые живут на дарницком бульваре 1, спецпроект начала 80х - очень достойный дом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Там, обычно, ниже потолки, маленькие комнаты, маленькие окна, лифтов либо нет совсем, либо в убитом состоянии... В общем это тут не один раз обсуждалсь. Ну и вилка в ценах расширяется и против этого не попрешь - эт объективная оценка привлекательности одного и второго сегмента.
Вы пожалуйста не српвнивайте хрущи с цп. Из крайности в крайность. Есть масса более менее вторички: совмин, царские, спецпроекты 90х-00х годов. Но, например, переехать в нечто типа каховского, или позняки 4а из кирпичного спецпроекта того же района сомнительное удовольствие.
Опять же модный жк ньюйорк с 14тью кв на этаже, двумя лифтами, и отсутствием парковки, но зато модный фасад и моп, за 2 куе метр.
плюсанул шо касается спецпроектов - знакомые живут на дарницком бульваре 1, спецпроект начала 80х - очень достойный дом
Знаю этот дом, точнее там 4 однотипных дома (ДБ 1,1А,3,3А ), там шикарная локация. Метро, рынок,охраняемая парковка, парк рядом, 2 супермаркета.Во дворе 2 детских садика, рядом 2 школы.
Самое забавное что снаружи дома очень страшненькие , мышиного цвета
Год назад через дорогу хотели 25-этажку втюхать, но жильцы очень дружно себя повели и отстояли пятачек, прошли все стадии судов , все выиграли и Киеврада была вынуждена разорвать договор на выделения земельного участка под застройку ( угол Дарницкого бульвара и Малышко ) Вот эта история если кому интересно http://kievvlast.com.ua/news/v-kievsove ... lyshko-9-a