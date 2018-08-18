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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2872287328742875>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:40

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Домик рисует 15% просадку в среднем по Киеву а долларах с начала года.

А то, что хочется купить показывает +20% в долярах с начала года. Беда какая-то.



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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:51

  Бывалый написав:Там даже по домику:
гостинки+4,7%
1к +1,3%
А хуже всего 3 комн смежн.-34,4%

Хотя метр 1к 1005, а 3к смежной 982. Что в начале года метр 3К вторички был на 30% среднего метра 1К? Странно. Тогда таким 3к есть еще куда падать.


Зато пентхаусы в новостройках вторичке +117% за год, налетай , будет еще дорожать. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:04

  airmax78 написав:Там, обычно, ниже потолки, маленькие комнаты, маленькие окна, лифтов либо нет совсем, либо в убитом состоянии... В общем это тут не один раз обсуждалсь. Ну и вилка в ценах расширяется и против этого не попрешь - эт объективная оценка привлекательности одного и второго сегмента.

Вы пожалуйста не српвнивайте хрущи с цп. Из крайности в крайность. Есть масса более менее вторички: совмин, царские, спецпроекты 90х-00х годов. Но, например, переехать в нечто типа каховского, или позняки 4а из кирпичного спецпроекта того же района сомнительное удовольствие.

Опять же модный жк ньюйорк с 14тью кв на этаже, двумя лифтами, и отсутствием парковки, но зато модный фасад и моп, за 2 куе метр.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:31

  hume написав:
  airmax78 написав:Там, обычно, ниже потолки, маленькие комнаты, маленькие окна, лифтов либо нет совсем, либо в убитом состоянии... В общем это тут не один раз обсуждалсь. Ну и вилка в ценах расширяется и против этого не попрешь - эт объективная оценка привлекательности одного и второго сегмента.

Вы пожалуйста не српвнивайте хрущи с цп. Из крайности в крайность. Есть масса более менее вторички: совмин, царские, спецпроекты 90х-00х годов. Но, например, переехать в нечто типа каховского, или позняки 4а из кирпичного спецпроекта того же района сомнительное удовольствие.

Опять же модный жк ньюйорк с 14тью кв на этаже, двумя лифтами, и отсутствием парковки, но зато модный фасад и моп, за 2 куе метр.


плюсанул
шо касается спецпроектов - знакомые живут на дарницком бульваре 1, спецпроект начала 80х - очень достойный дом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:39

  kingkongovets написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Там, обычно, ниже потолки, маленькие комнаты, маленькие окна, лифтов либо нет совсем, либо в убитом состоянии... В общем это тут не один раз обсуждалсь. Ну и вилка в ценах расширяется и против этого не попрешь - эт объективная оценка привлекательности одного и второго сегмента.

Вы пожалуйста не српвнивайте хрущи с цп. Из крайности в крайность. Есть масса более менее вторички: совмин, царские, спецпроекты 90х-00х годов. Но, например, переехать в нечто типа каховского, или позняки 4а из кирпичного спецпроекта того же района сомнительное удовольствие.

Опять же модный жк ньюйорк с 14тью кв на этаже, двумя лифтами, и отсутствием парковки, но зато модный фасад и моп, за 2 куе метр.


плюсанул
шо касается спецпроектов - знакомые живут на дарницком бульваре 1, спецпроект начала 80х - очень достойный дом


Знаю этот дом, точнее там 4 однотипных дома (ДБ 1,1А,3,3А ), там шикарная локация. Метро, рынок,охраняемая парковка, парк рядом, 2 супермаркета.Во дворе 2 детских садика, рядом 2 школы.

Самое забавное что снаружи дома очень страшненькие , мышиного цвета :mrgreen:

Год назад через дорогу хотели 25-этажку втюхать, но жильцы очень дружно себя повели и отстояли пятачек, прошли все стадии судов , все выиграли и Киеврада была вынуждена разорвать договор на выделения земельного участка под застройку ( угол Дарницкого бульвара и Малышко )
Вот эта история если кому интересно
http://kievvlast.com.ua/news/v-kievsove ... lyshko-9-a
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:02

  kingkongovets написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Там, обычно, ниже потолки, маленькие комнаты, маленькие окна, лифтов либо нет совсем, либо в убитом состоянии... В общем это тут не один раз обсуждалсь. Ну и вилка в ценах расширяется и против этого не попрешь - эт объективная оценка привлекательности одного и второго сегмента.

Вы пожалуйста не српвнивайте хрущи с цп. Из крайности в крайность. Есть масса более менее вторички: совмин, царские, спецпроекты 90х-00х годов. Но, например, переехать в нечто типа каховского, или позняки 4а из кирпичного спецпроекта того же района сомнительное удовольствие.

Опять же модный жк ньюйорк с 14тью кв на этаже, двумя лифтами, и отсутствием парковки, но зато модный фасад и моп, за 2 куе метр.


плюсанул
шо касается спецпроектов - знакомые живут на дарницком бульваре 1, спецпроект начала 80х - очень достойный дом


на леси украинки 21а тоже живут знакомые(там тоже несколько их однотипных), тоже спецпроэкт, если абстрагироваться что вокруг тебя новые дома пжс с красного кирпича которые в 4 раза дороже то место и дом\планировка отлично. Во всяком случае если бы я обладал такой вторичкой в такой локации то ни на какой новостройный мордор я бы ее не променял точно
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав:[quote="4514678:airmax78"]
Там, обычно, ниже потолки, маленькие комнаты, маленькие окна, лифтов либо нет совсем, либо в убитом состоянии... В общем это тут не один раз обсуждалсь. Ну и вилка в ценах расширяется и против этого не попрешь - эт объективная оценка привлекательности одного и второго сегмента.

Вы пожалуйста не српвнивайте хрущи с цп. Из крайности в крайность. Есть масса более менее вторички: совмин, царские, спецпроекты 90х-00х годов. Но, например, переехать в нечто типа каховского, или позняки 4а из кирпичного спецпроекта того же района сомнительное удовольствие.

Опять же модный жк ньюйорк с 14тью кв на этаже, двумя лифтами, и отсутствием парковки, но зато модный фасад и моп, за 2 куе метр.


плюсанул
шо касается спецпроектов - знакомые живут на дарницком бульваре 1, спецпроект начала 80х - очень достойный дом


на леси украинки 21а тоже живут знакомые(там тоже несколько их однотипных), тоже спецпроэкт, если абстрагироваться что вокруг тебя новые дома пжс с красного кирпича которые в 4 раза дороже то место и дом\планировка отлично. Во всяком случае если бы я обладал такой вторичкой в такой локации то ни на какой новостройный мордор я бы ее не променял точно[/quote]

вот вот, я это постоянно повторяю, но первый и его последователь макс думают тока о мопах и фасадах, еще мне очень нравится их коронный аргумент «цена решает»)
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:23

Если сравнивать локации леси и д.б
На леси байкеры стрит рейсеры беда-беда
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:24

  Жека79 написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав:Вы пожалуйста не српвнивайте хрущи с цп. Из крайности в крайность. Есть масса более менее вторички: совмин, царские, спецпроекты 90х-00х годов. Но, например, переехать в нечто типа каховского, или позняки 4а из кирпичного спецпроекта того же района сомнительное удовольствие.

Опять же модный жк ньюйорк с 14тью кв на этаже, двумя лифтами, и отсутствием парковки, но зато модный фасад и моп, за 2 куе метр.


плюсанул
шо касается спецпроектов - знакомые живут на дарницком бульваре 1, спецпроект начала 80х - очень достойный дом


на леси украинки 21а тоже живут знакомые(там тоже несколько их однотипных), тоже спецпроэкт, если абстрагироваться что вокруг тебя новые дома пжс с красного кирпича которые в 4 раза дороже то место и дом\планировка отлично. Во всяком случае если бы я обладал такой вторичкой в такой локации то ни на какой новостройный мордор я бы ее не променял точно

помните мерседесы и бмв конца 90-х? сейчас таких не делают :)
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:32

Шановне панство: Долярчик, Микола, Ваня, Пете, Федя і решта представників секти " іпаш фасад, адже це твій будинок". Ви наводить логічні доводи чому українець повинен заіпашити фасад, якщо це не зробив забудовник.

Що не так з мешканцями цього будинку? Чи з будинком?
Зображення

Фотку не жму - щоб роздивилися.

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