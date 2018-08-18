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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2872287328742875

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:35

Первый

А что это за дом?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:40

  zzzzzz написав:Первый

А что это за дом?

В Парке Пушкина. София хоум строила.
Первый стебется.
Там штрафы за фасады, шум, мусор и прочие быдлизмы - на уровне стоимости квартиры на окраине))
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:44

  remark написав:
  Прохожий написав:
  remark написав:Коллеги, сколько мастера в Киеве берут за монтаж бойлера в квартире?

вопрос из серии "сколько стоит красная машинка"? :mrgreen:

розетка, выводы под бойлер сделаны?
или "2 тройника 2 шланга к смесителю и удлинитель" ?[/quote

Просверлить отверстия через плитку в кирпичную стену, установить дюбеля с крючками, навесить бойлер, накрутить краны, шлангами подвести к месту подключения, врезаться в существующую разводку после счетчиков, понятное дело, что без тройников никак, разводка металлопласт, ну и подключить проводом к существующей розетке, провод в комплекте не идет с бойлером. Все разжевал. Ну что, сколько?

ШЛАНГАМИ подключать бойлер ЗАПРЕЩЕНО!
Только трубами!
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:45

  Первый написав:Шановне панство: Долярчик, Микола, Ваня, Пете, Федя і решта представників секти " іпаш фасад, адже це твій будинок". Ви наводить логічні доводи чому українець повинен заіпашити фасад, якщо це не зробив забудовник.

Що не так з мешканцями цього будинку? Чи з будинком?

Фотку не жму - щоб роздивилися.

Варіанти:
Болять руки і власники ледачі
Закінчилося бабло і не вистачило на засклити балкон
Вартість квадрата настільки мізерна що доцільність збільшення площі відсутня
Нанотехнології не дозволяють залітати снігу на балкон
Дощ в цій місцевості не січе
Вартість тепла для мешканців безкоштовна
Будинок в Майамі

и это говорит человек который заколхозил в ГП 30-32 из 4-х комнатной две квартиры что бы было где поселить тёщу, повесил кандеи на фасад под каждым окном и поменял штатные окна с рамами синего цвета на "качественные" с белым профилем
Воистину «МЫТАРИ И ПРОСТИТУТКИ ВПЕРЕДИ ВАС ИДУТ В ЦАРСТВО БОЖИЕ» это про Первого
Конкурс Найди квартиру Первого по фото
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Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Нед 02 гру, 2018 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:45

  zzzzzz написав:Первый

А что это за дом?


между шулявкой и зоопарком, в парке. но он какой то не живой. То ли не заселен полностью, то ли хз что с ним
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:49

  UA написав:
  zzzzzz написав:Первый

А что это за дом?

В Парке Пушкина. София хоум строила.
Первый стебется.
Там штрафы за фасады, шум, мусор и прочие быдлизмы - на уровне стоимости квартиры на окраине))

Спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:54

  Оранжевый-хит сезона написав:помните мерседесы и бмв конца 90-х? сейчас таких не делают :)


в саллоне ниссана--говорю манагеру--а есть 2-х литровые кашкаи? у меня говорю жена сейчас на 2-х литровом ездит и на 1.2 не хочет пересаживаться. Манагер говорит--2-х литровые под заказ, в наличии только 1.2. Я говорю так это ж 3-х цилиндровый недомотор, как он вообще себя ведет, какой у него ресурс?? Манагер говорит --а вам не все равно? вы же не будете больше 2-3-х лет на ней ездить, а через 2-3 года продадите :mrgreen: а на 2-3 года этого мотора вполне хватит если его не разрывать :mrgreen: :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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