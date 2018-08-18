Додано: Нед 02 гру, 2018 15:54

Оранжевый-хит сезона написав: помните мерседесы и бмв конца 90-х? сейчас таких не делают помните мерседесы и бмв конца 90-х? сейчас таких не делают

в саллоне ниссана--говорю манагеру--а есть 2-х литровые кашкаи? у меня говорю жена сейчас на 2-х литровом ездит и на 1.2 не хочет пересаживаться. Манагер говорит--2-х литровые под заказ, в наличии только 1.2. Я говорю так это ж 3-х цилиндровый недомотор, как он вообще себя ведет, какой у него ресурс?? Манагер говорит --а вам не все равно? вы же не будете больше 2-3-х лет на ней ездить, а через 2-3 года продадитеа на 2-3 года этого мотора вполне хватит если его не разрывать