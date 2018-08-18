Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав:Коллеги, сколько мастера в Киеве берут за монтаж бойлера в квартире?
вопрос из серии "сколько стоит красная машинка"?
розетка, выводы под бойлер сделаны? или "2 тройника 2 шланга к смесителю и удлинитель" ?[/quote
Просверлить отверстия через плитку в кирпичную стену, установить дюбеля с крючками, навесить бойлер, накрутить краны, шлангами подвести к месту подключения, врезаться в существующую разводку после счетчиков, понятное дело, что без тройников никак, разводка металлопласт, ну и подключить проводом к существующей розетке, провод в комплекте не идет с бойлером. Все разжевал. Ну что, сколько?
ШЛАНГАМИ подключать бойлер ЗАПРЕЩЕНО! Только трубами!
Первый написав:Шановне панство: Долярчик, Микола, Ваня, Пете, Федя і решта представників секти " іпаш фасад, адже це твій будинок". Ви наводить логічні доводи чому українець повинен заіпашити фасад, якщо це не зробив забудовник.
Що не так з мешканцями цього будинку? Чи з будинком?
Фотку не жму - щоб роздивилися.
Варіанти: Болять руки і власники ледачі Закінчилося бабло і не вистачило на засклити балкон Вартість квадрата настільки мізерна що доцільність збільшення площі відсутня Нанотехнології не дозволяють залітати снігу на балкон Дощ в цій місцевості не січе Вартість тепла для мешканців безкоштовна Будинок в Майамі
и это говорит человек который заколхозил в ГП 30-32 из 4-х комнатной две квартиры что бы было где поселить тёщу, повесил кандеи на фасад под каждым окном и поменял штатные окна с рамами синего цвета на "качественные" с белым профилем Воистину «МЫТАРИ И ПРОСТИТУТКИ ВПЕРЕДИ ВАС ИДУТ В ЦАРСТВО БОЖИЕ» это про Первого Конкурс Найди квартиру Первого по фото