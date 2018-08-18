Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав:Коллеги, сколько мастера в Киеве берут за монтаж бойлера в квартире?
вопрос из серии "сколько стоит красная машинка"?
розетка, выводы под бойлер сделаны? или "2 тройника 2 шланга к смесителю и удлинитель" ?[/quote
Просверлить отверстия через плитку в кирпичную стену, установить дюбеля с крючками, навесить бойлер, накрутить краны, шлангами подвести к месту подключения, врезаться в существующую разводку после счетчиков, понятное дело, что без тройников никак, разводка металлопласт, ну и подключить проводом к существующей розетке, провод в комплекте не идет с бойлером. Все разжевал. Ну что, сколько?
ШЛАНГАМИ подключать бойлер ЗАПРЕЩЕНО! Только трубами!
Первый написав:Шановне панство: Долярчик, Микола, Ваня, Пете, Федя і решта представників секти " іпаш фасад, адже це твій будинок". Ви наводить логічні доводи чому українець повинен заіпашити фасад, якщо це не зробив забудовник.
Що не так з мешканцями цього будинку? Чи з будинком?
Фотку не жму - щоб роздивилися.
Варіанти: Болять руки і власники ледачі Закінчилося бабло і не вистачило на засклити балкон Вартість квадрата настільки мізерна що доцільність збільшення площі відсутня Нанотехнології не дозволяють залітати снігу на балкон Дощ в цій місцевості не січе Вартість тепла для мешканців безкоштовна Будинок в Майамі
и это говорит человек который заколхозил в ГП 30-32 из 4-х комнатной две квартиры что бы было где поселить тёщу, повесил кандеи на фасад под каждым окном и поменял штатные окна с рамами синего цвета на "качественные" с белым профилем Воистину «МЫТАРИ И ПРОСТИТУТКИ ВПЕРЕДИ ВАС ИДУТ В ЦАРСТВО БОЖИЕ» это про Первого Конкурс Найди квартиру Первого по фото
Оранжевый-хит сезона написав:помните мерседесы и бмв конца 90-х? сейчас таких не делают
в саллоне ниссана--говорю манагеру--а есть 2-х литровые кашкаи? у меня говорю жена сейчас на 2-х литровом ездит и на 1.2 не хочет пересаживаться. Манагер говорит--2-х литровые под заказ, в наличии только 1.2. Я говорю так это ж 3-х цилиндровый недомотор, как он вообще себя ведет, какой у него ресурс?? Манагер говорит --а вам не все равно? вы же не будете больше 2-3-х лет на ней ездить, а через 2-3 года продадите а на 2-3 года этого мотора вполне хватит если его не разрывать
Через 2 года у нас никто не продает. В среднем 5-6 лет. Да и модельный ряд примерно 5 лет держиться. Японцы чаще, европейцы реже обновляются.
В лексусах хоть видны изменеия, а Х5 по моему уже 12 лет не меняется. С этими Х у БМВ вообще скука скучная
Оранжевый-хит сезона написав:помните мерседесы и бмв конца 90-х? сейчас таких не делают
в саллоне ниссана--говорю манагеру--а есть 2-х литровые кашкаи? у меня говорю жена сейчас на 2-х литровом ездит и на 1.2 не хочет пересаживаться. Манагер говорит--2-х литровые под заказ, в наличии только 1.2. Я говорю так это ж 3-х цилиндровый недомотор, как он вообще себя ведет, какой у него ресурс?? Манагер говорит --а вам не все равно? вы же не будете больше 2-3-х лет на ней ездить, а через 2-3 года продадите а на 2-3 года этого мотора вполне хватит если его не разрывать
Через 2 года у нас никто не продает. В среднем 5-6 лет. Да и модельный ряд примерно 5 лет держиться. Японцы чаще, европейцы реже обновляются.
В лексусах хоть видны изменеия, а Х5 по моему уже 12 лет не меняется. С этими Х у БМВ вообще скука скучная
я бы не был так категоричен. Х как раз меняется постоянно, просто не так радикально как японцы. Легкий фейслифт. И как раз то что он не меняется кардинально и говорит о том что покупателей все устраивает по опросам. Вот сейчас выходит новых Х7, аппарат жирный
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав: в саллоне ниссана--говорю манагеру--а есть 2-х литровые кашкаи? у меня говорю жена сейчас на 2-х литровом ездит и на 1.2 не хочет пересаживаться. Манагер говорит--2-х литровые под заказ, в наличии только 1.2. Я говорю так это ж 3-х цилиндровый недомотор, как он вообще себя ведет, какой у него ресурс?? Манагер говорит --а вам не все равно? вы же не будете больше 2-3-х лет на ней ездить, а через 2-3 года продадите а на 2-3 года этого мотора вполне хватит если его не разрывать
Если осла нанюхать кокаином, то он будет бежать как лошадь, но недолго
Жека79 написав: между шулявкой и зоопарком, в парке. но он какой то не живой. То ли не заселен полностью, то ли хз что с ним
Ага. Оцей живий.
І всеж. Представники секти "ІПАШ ФАСАД".
Шо не так? Думаю що в Майамі. Сніг намалював в редакторі. Зи. Штрафи? Смішно. На форумі формують думку що замітає сніг і засікає дощ. А в будинках з мопами живуть тіко прокурори. І Я не вірю шо з прокурора можна збити штраф. Отже МАЙАМІ.