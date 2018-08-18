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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2873287428752876

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:32

Первый

та ну я там как то вечером прохаживался так 2 окна светилось на весь дом
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Всьо. Я Юля не люблю. Ось мій кандидат! :D
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:47

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Первый

А что это за дом?


между шулявкой и зоопарком, в парке. но он какой то не живой. То ли не заселен полностью, то ли хз что с ним

Там мало людей живут, вечером очень мало окон светятся.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:09

  Первый написав:Зображення


Всьо. Я Юля не люблю. Ось мій кандидат! :D

Скоро прйдут с козырей, доллар по 8 , евро по 5 ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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