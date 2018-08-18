Первый
та ну я там как то вечером прохаживался так 2 окна светилось на весь дом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:32
Первый
та ну я там как то вечером прохаживался так 2 окна светилось на весь дом
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всім процвітання!
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:47
Додано: Нед 02 гру, 2018 17:09
Скоро прйдут с козырей, доллар по 8 , евро по 5 ))
Живите своим умом!
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