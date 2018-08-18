Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав:Коллеги, сколько мастера в Киеве берут за монтаж бойлера в квартире?
вопрос из серии "сколько стоит красная машинка"?
розетка, выводы под бойлер сделаны? или "2 тройника 2 шланга к смесителю и удлинитель" ?[/quote
Просверлить отверстия через плитку в кирпичную стену, установить дюбеля с крючками, навесить бойлер, накрутить краны, шлангами подвести к месту подключения, врезаться в существующую разводку после счетчиков, понятное дело, что без тройников никак, разводка металлопласт, ну и подключить проводом к существующей розетке, провод в комплекте не идет с бойлером. Все разжевал. Ну что, сколько?
ШЛАНГАМИ подключать бойлер ЗАПРЕЩЕНО! Только трубами!
Жека79 написав: между шулявкой и зоопарком, в парке. но он какой то не живой. То ли не заселен полностью, то ли хз что с ним
Ага. Оцей живий.
І всеж. Представники секти "ІПАШ ФАСАД".
Шо не так? Думаю що в Майамі. Сніг намалював в редакторі. Зи. Штрафи? Смішно. На форумі формують думку що замітає сніг і засікає дощ. А в будинках з мопами живуть тіко прокурори. І Я не вірю шо з прокурора можна збити штраф. Отже МАЙАМІ.
UA написав:Покупая квартиру в многоквартирном доме, вы прежде всего покупаете себе приличных соседей (окружение), локацию.... МОПы это определенный бонус, не более.
Новостройка - вовсе не гарантия приличных соседей. Попадется дятел через стену и все, здрасьте, немцы, вот вам список партизан.
Ездил сегодня на Клавдиевскую фабрику елочных игрушек. Проезжал через Бучу. Линевич ваш скурвился. Нафига в Буче строить 3 16-этажных параллелепипеда окно в окно на расстоянии 20 м друг от друга? А вот то, что в лесу стоит - симпатично выглядит.