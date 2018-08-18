Додано: Нед 02 гру, 2018 16:32

Первый



та ну я там как то вечером прохаживался так 2 окна светилось на весь дом

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------