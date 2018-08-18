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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2873287428752876>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:44

  remark написав:
  Прохожий написав:
  remark написав:Коллеги, сколько мастера в Киеве берут за монтаж бойлера в квартире?

вопрос из серии "сколько стоит красная машинка"? :mrgreen:

розетка, выводы под бойлер сделаны?
или "2 тройника 2 шланга к смесителю и удлинитель" ?[/quote

Просверлить отверстия через плитку в кирпичную стену, установить дюбеля с крючками, навесить бойлер, накрутить краны, шлангами подвести к месту подключения, врезаться в существующую разводку после счетчиков, понятное дело, что без тройников никак, разводка металлопласт, ну и подключить проводом к существующей розетке, провод в комплекте не идет с бойлером. Все разжевал. Ну что, сколько?

ШЛАНГАМИ подключать бойлер ЗАПРЕЩЕНО!
Только трубами!
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:45

  zzzzzz написав:Первый

А что это за дом?


между шулявкой и зоопарком, в парке. но он какой то не живой. То ли не заселен полностью, то ли хз что с ним
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 15:49

  UA написав:
  zzzzzz написав:Первый

А что это за дом?

В Парке Пушкина. София хоум строила.
Первый стебется.
Там штрафы за фасады, шум, мусор и прочие быдлизмы - на уровне стоимости квартиры на окраине))

Спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:24

  Жека79 написав:
между шулявкой и зоопарком, в парке. но он какой то не живой. То ли не заселен полностью, то ли хз что с ним


Ага. Оцей живий.


Зображення


І всеж. Представники секти "ІПАШ ФАСАД".

Шо не так? Думаю що в Майамі. Сніг намалював в редакторі.
Зи. Штрафи? Смішно. На форумі формують думку що замітає сніг і засікає дощ.
А в будинках з мопами живуть тіко прокурори. І Я не вірю шо з прокурора можна збити штраф. Отже МАЙАМІ.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:32

Первый

та ну я там как то вечером прохаживался так 2 окна светилось на весь дом
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:47

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Первый

А что это за дом?


между шулявкой и зоопарком, в парке. но он какой то не живой. То ли не заселен полностью, то ли хз что с ним

Там мало людей живут, вечером очень мало окон светятся.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 17:55

  UA написав:Покупая квартиру в многоквартирном доме, вы прежде всего покупаете себе приличных соседей (окружение), локацию.... МОПы это определенный бонус, не более.

Новостройка - вовсе не гарантия приличных соседей. Попадется дятел через стену и все, здрасьте, немцы, вот вам список партизан.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:05

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:
  UA написав:Покупая квартиру в многоквартирном доме, вы прежде всего покупаете себе приличных соседей (окружение), локацию.... МОПы это определенный бонус, не более.

Новостройка - вовсе не гарантия приличных соседей. Попадется дятел через стену и все, здрасьте, немцы, вот вам список партизан.


а чем дороже дом и моднее в нем мопы, тем медленнее он заселяется и тем дольше там звучат перфораторы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:23

  Natt написав:
  UA написав:Покупая квартиру в многоквартирном доме, вы прежде всего покупаете себе приличных соседей (окружение), локацию.... МОПы это определенный бонус, не более.

Новостройка - вовсе не гарантия приличных соседей. Попадется дятел через стену и все, здрасьте, немцы, вот вам список партизан.

Ездил сегодня на Клавдиевскую фабрику елочных игрушек. Проезжал через Бучу. Линевич ваш скурвился. Нафига в Буче строить 3 16-этажных параллелепипеда окно в окно на расстоянии 20 м друг от друга? А вот то, что в лесу стоит - симпатично выглядит.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:27

airmax78, расположение домов в том ЖК я тоже не поняла от слова совсем. А вот коммерция там будет интересная.
Natt
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