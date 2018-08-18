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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:28
Жека79 написав:Первый
та ну я там как то вечером прохаживался так 2 окна светилось на весь дом
Да живут там люди. УК своей, кстати, довольны. Просто скромно живут: ни тебе кондеров у людей, ни денег на остекление балконов.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 18:30
airmax78 написав: Natt написав: UA написав:
Покупая квартиру в многоквартирном доме, вы прежде всего покупаете себе приличных соседей (окружение), локацию.... МОПы это определенный бонус, не более.
Новостройка - вовсе не гарантия приличных соседей. Попадется дятел через стену и все, здрасьте, немцы, вот вам список партизан.
Ездил сегодня на Клавдиевскую фабрику елочных игрушек. Проезжал через Бучу. Линевич ваш скурвился. Нафига в Буче строить 3 16-этажных параллелепипеда окно в окно на расстоянии 20 м друг от друга? А вот то, что в лесу стоит - симпатично выглядит.
так там ще ціна залуплена як за "бізнес-клас"
загалом маєм те що писав: ростущий навіс і все більший і більший вибір в ціну від 400у.е
п.с.
якщо вже затоварився власник чахликового бізнеса $чик, то я вже і не знаю, хто те все розкупить. Виглядає, що остання доярка із під Березані може отоваритися на оКРЖН і вирішити житлове питання аж до онуків при сьогоднішніх цінах і з.п. врозеточників і вплиточників з таксистами.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 18:46
airmax78 написав: Natt написав: UA написав:
Покупая квартиру в многоквартирном доме, вы прежде всего покупаете себе приличных соседей (окружение), локацию.... МОПы это определенный бонус, не более.
Новостройка - вовсе не гарантия приличных соседей. Попадется дятел через стену и все, здрасьте, немцы, вот вам список партизан.
Ездил сегодня на Клавдиевскую фабрику елочных игрушек. Проезжал через Бучу. Линевич ваш скурвился. Нафига в Буче строить 3 16-этажных параллелепипеда окно в окно на расстоянии 20 м друг от друга? А вот то, что в лесу стоит - симпатично выглядит.
Высотность домов означает очень дорогую землю.
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