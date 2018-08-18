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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2874287528762877>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:28

  Жека79 написав:Первый

та ну я там как то вечером прохаживался так 2 окна светилось на весь дом

Да живут там люди. УК своей, кстати, довольны. Просто скромно живут: ни тебе кондеров у людей, ни денег на остекление балконов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:30

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  UA написав:Покупая квартиру в многоквартирном доме, вы прежде всего покупаете себе приличных соседей (окружение), локацию.... МОПы это определенный бонус, не более.

Новостройка - вовсе не гарантия приличных соседей. Попадется дятел через стену и все, здрасьте, немцы, вот вам список партизан.

Ездил сегодня на Клавдиевскую фабрику елочных игрушек. Проезжал через Бучу. Линевич ваш скурвился. Нафига в Буче строить 3 16-этажных параллелепипеда окно в окно на расстоянии 20 м друг от друга? А вот то, что в лесу стоит - симпатично выглядит.

так там ще ціна залуплена як за "бізнес-клас"
загалом маєм те що писав: ростущий навіс і все більший і більший вибір в ціну від 400у.е

п.с.
якщо вже затоварився власник чахликового бізнеса $чик, то я вже і не знаю, хто те все розкупить. Виглядає, що остання доярка із під Березані може отоваритися на оКРЖН і вирішити житлове питання аж до онуків при сьогоднішніх цінах і з.п. врозеточників і вплиточників з таксистами.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:46

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  UA написав:Покупая квартиру в многоквартирном доме, вы прежде всего покупаете себе приличных соседей (окружение), локацию.... МОПы это определенный бонус, не более.

Новостройка - вовсе не гарантия приличных соседей. Попадется дятел через стену и все, здрасьте, немцы, вот вам список партизан.

Ездил сегодня на Клавдиевскую фабрику елочных игрушек. Проезжал через Бучу. Линевич ваш скурвился. Нафига в Буче строить 3 16-этажных параллелепипеда окно в окно на расстоянии 20 м друг от друга? А вот то, что в лесу стоит - симпатично выглядит.

Высотность домов означает очень дорогую землю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:ШЛАНГАМИ подключать бойлер ЗАПРЕЩЕНО!
Только трубами!

... аргументи?
- а якщо "броньованими"(гофрованими) з нержавійки?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тока шо проехал мимо совских прудов и зе лейкс - если верить бигору то в этом гадюшнике крайне дорогая земля
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:38

  kingkongovets написав:тока шо проехал мимо совских прудов и зе лейкс - если верить бигору то в этом гадюшнике крайне дорогая земля


Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей

Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 02 гру, 2018 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:38

  remark написав:
  Прохожий написав:
  remark написав:Коллеги, сколько мастера в Киеве берут за монтаж бойлера в квартире?

вопрос из серии "сколько стоит красная машинка"? :mrgreen:

розетка, выводы под бойлер сделаны?
или "2 тройника 2 шланга к смесителю и удлинитель" ?[/quote

Просверлить отверстия через плитку в кирпичную стену, установить дюбеля с крючками, навесить бойлер, накрутить краны, шлангами подвести к месту подключения, врезаться в существующую разводку после счетчиков, понятное дело, что без тройников никак, разводка металлопласт, ну и подключить проводом к существующей розетке, провод в комплекте не идет с бойлером. Все разжевал. Ну что, сколько?

Ставил себе летом, разводка из полипропиленовых труб, около 8м + штук 7 кранов/тройников (доп. ответвления на стиралку и душ) и редуктор давления на вход в квартиру, крюки и работа обошлось 3300. Если правильно помню, работа быда около 1200, а остальное материалы.
Dika
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:тока шо проехал мимо совских прудов и зе лейкс - если верить бигору то в этом гадюшнике крайне дорогая земля


Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей

Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?


ты шо тоже в гугле забанен?
или поговорить тупо не с кем?
корона
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:45

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:тока шо проехал мимо совских прудов и зе лейкс - если верить бигору то в этом гадюшнике крайне дорогая земля


Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей

Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?


ты шо тоже в гугле забанен?
или поговорить тупо не с кем?
корона


Персен , Корвалол, мятный чай.

Модератор, пожалуйста, ну реально уже достало это немотивированное хамство !!!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:[quote="4515060:kingkongovets"]тока шо проехал мимо совских прудов и зе лейкс - если верить бигору то в этом гадюшнике крайне дорогая земля


Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей

Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?


ты шо тоже в гугле забанен?
или поговорить тупо не с кем?
корона


Персен , Корвалол, мятный чай.

Модератор, пожалуйста, ну реально уже достало это немотивированное хамство !!!![/quote]

твои тупые ламерские вопросы тоже достали, но истеришь тока ты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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