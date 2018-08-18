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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 гру, 2018 19:53
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
тока шо проехал мимо совских прудов и зе лейкс - если верить бигору то в этом гадюшнике крайне дорогая земля
Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?
кловский 7а
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Додано: Нед 02 гру, 2018 19:55
Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав: kingkongovets написав:
тока шо проехал мимо совских прудов и зе лейкс - если верить бигору то в этом гадюшнике крайне дорогая земля
Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?
кловский 7а
Гугль пишет что и Корона и Кловский по 48 этажей
Живите своим умом!
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Додано: Нед 02 гру, 2018 19:56
kingkongovets написав: zzzzzz написав: kingkongovets написав:
тока шо проехал мимо совских прудов и зе лейкс - если верить бигору то в этом гадюшнике крайне дорогая земля
Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?
ты шо тоже в гугле забанен?
или поговорить тупо не с кем?
корона
советую не отвечать если не уверены
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Додано: Нед 02 гру, 2018 19:57
Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу
из уже сданных в эксплуатацию ?
кловский 7а
о, прикольно - давно кловский 7а на левый берег переехал?)
брат зета по разуму
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 02 гру, 2018 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 19:57
zzzzzz написав: Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?
кловский 7а
Гугль пишет что и Корона и Кловский по 48 этажей
корона 38 а кловский 7а 45
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Додано: Нед 02 гру, 2018 19:59
kingkongovets написав: Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу
из уже сданных в эксплуатацию ?
кловский 7а
о, прикольно - давно кловский 7а на левый берег переехал?)
брат зета по разуму
читайте внимательно вопрос
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 02 гру, 2018 20:04
По высоте Кловский- 163 метра.48 эт
На левом -корона 128 м, 36 или 38 эт
Воссоединения 114 м 36 эт
Живите своим умом!
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Додано: Нед 02 гру, 2018 20:19
kingkongovets написав:
тока шо проехал мимо совских прудов и зе лейкс - если верить бигору то в этом гадюшнике крайне дорогая земля
Ну если ты Киев называешь гадюшником... Тут без комментариев.
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BIGor
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