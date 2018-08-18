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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2874287528762877

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:53

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:тока шо проехал мимо совских прудов и зе лейкс - если верить бигору то в этом гадюшнике крайне дорогая земля


Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей

Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?

кловский 7а
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:55

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:тока шо проехал мимо совских прудов и зе лейкс - если верить бигору то в этом гадюшнике крайне дорогая земля


Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей

Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?

кловский 7а


Гугль пишет что и Корона и Кловский по 48 этажей
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:56

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:тока шо проехал мимо совских прудов и зе лейкс - если верить бигору то в этом гадюшнике крайне дорогая земля


Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей

Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?


ты шо тоже в гугле забанен?
или поговорить тупо не с кем?
корона

советую не отвечать если не уверены
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Нед 02 гру, 2018 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:57

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу из уже сданных в эксплуатацию ?

кловский 7а


о, прикольно - давно кловский 7а на левый берег переехал?)
брат зета по разуму
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 02 гру, 2018 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:57

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:
Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей

Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?

кловский 7а


Гугль пишет что и Корона и Кловский по 48 этажей

корона 38 а кловский 7а 45
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:59

  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу из уже сданных в эксплуатацию ?

кловский 7а


о, прикольно - давно кловский 7а на левый берег переехал?)
брат зета по разуму

читайте внимательно вопрос
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:04

По высоте Кловский- 163 метра.48 эт
На левом -корона 128 м, 36 или 38 эт
Воссоединения 114 м 36 эт
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:19

  kingkongovets написав:тока шо проехал мимо совских прудов и зе лейкс - если верить бигору то в этом гадюшнике крайне дорогая земля

Ну если ты Киев называешь гадюшником... Тут без комментариев.
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