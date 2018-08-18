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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 гру, 2018 19:57
zzzzzz написав: Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?
кловский 7а
Гугль пишет что и Корона и Кловский по 48 этажей
корона 38 а кловский 7а 45
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Додано: Нед 02 гру, 2018 19:59
kingkongovets написав: Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу
из уже сданных в эксплуатацию ?
кловский 7а
о, прикольно - давно кловский 7а на левый берег переехал?)
брат зета по разуму
читайте внимательно вопрос
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 02 гру, 2018 20:04
По высоте Кловский- 163 метра.48 эт
На левом -корона 128 м, 36 или 38 эт
Воссоединения 114 м 36 эт
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Додано: Нед 02 гру, 2018 20:42
zzzzzz написав:
Это хочет жить как у эуропе и не знает что такое права,конституция, демократия. Смотрю тут у некоторых в голове глубокий совок. Прибыль давай в долларах и евро, а вот что такое закон,конституция, права знать не желаем.
Песикот вообще уровень лапотника. Не понимает разницу между тем что есть и тем что должно быть.
Всё сказали ?
Это же вы так желаете, чтобы права граждан были ограничены. Чтобы зраду разгонять, мол, Порошенко ограничил права граждан. А не получается, права не ограничены.
А что реальность не такая, как вам бы хотелось. Так это ваши личные проблемы
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:40
Востаннє редагувалось l66
в Нед 02 гру, 2018 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:52
Котлована я так понял там еще нет, забор хоть поставили ?
13 домов по 24 этажа , и внимание ВСТРОЕННЫй ДС на 80 мест !!!!
Счастливые инвесторы Урловского-2 прыгают до потолка ))
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Додано: Нед 02 гру, 2018 21:54
zzzzzz
Вроде уже отдел продаж построили, забор есть.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 22:03
l66 написав:zzzzzz
Вроде уже отдел продаж построили, забор есть.
Виды конечно там хорошие , плохо что развязку строят и не построят.
глянул цены на Урловский-2 , 1к от 20,5 ( 3к - от 18,5 )
Школа в центре конечно выглядит красиво....но от макета до реала путь огромный....
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Додано: Нед 02 гру, 2018 22:11
l66 написав:zzzzzz
Вроде уже отдел продаж построили....
Ну не за свои же строить?))
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UA
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Додано: Нед 02 гру, 2018 22:15
UA написав: l66 написав:zzzzzz
Вроде уже отдел продаж построили....
Ну не за свои же строить?))
Главная проблема таких изолированных ЖК в том что если построят 1-2 дома и остановятся то со школами и ДС никто не будет заморачиваться, это будет проблемой жильцов.
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