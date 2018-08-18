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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2875287628772878>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1233
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
108
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
261
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
192
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
230
Якість будівництва
16%
192
Всього голосів : 1233
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:57

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:
Самая дорогая земля возле кладбища зверюшек и жд ))
Жк Воссоединения 35 этажей

Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?

кловский 7а


Гугль пишет что и Корона и Кловский по 48 этажей

корона 38 а кловский 7а 45
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:59

  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу из уже сданных в эксплуатацию ?

кловский 7а


о, прикольно - давно кловский 7а на левый берег переехал?)
брат зета по разуму

читайте внимательно вопрос
Кстати, а какой самый высокий жилой дом на левом берегу и в целом по Киеву из уже сданных в эксплуатацию ?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:04

По высоте Кловский- 163 метра.48 эт
На левом -корона 128 м, 36 или 38 эт
Воссоединения 114 м 36 эт
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:42

  zzzzzz написав:Это хочет жить как у эуропе и не знает что такое права,конституция, демократия. Смотрю тут у некоторых в голове глубокий совок. Прибыль давай в долларах и евро, а вот что такое закон,конституция, права знать не желаем.

Песикот вообще уровень лапотника. Не понимает разницу между тем что есть и тем что должно быть.

Всё сказали ?
Это же вы так желаете, чтобы права граждан были ограничены. Чтобы зраду разгонять, мол, Порошенко ограничил права граждан. А не получается, права не ограничены.
А что реальность не такая, как вам бы хотелось. Так это ваши личные проблемы
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:40

Старт продаж 4 декабря.

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Раньше был в инете другой проект домов на этом месте.
Теперь предлагают обычные коробки.

https://great.com.ua/ua/gallery/
Востаннє редагувалось l66 в Нед 02 гру, 2018 21:53, всього редагувалось 1 раз.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:52

  l66 написав:Старт продаж 4 декабря.

https://great.com.ua/#utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-post-4&utm_content=start

Раньше был в инете другой проект домов на этом месте.
Теперь предлагают обычные коробки.


Котлована я так понял там еще нет, забор хоть поставили ? :mrgreen:

13 домов по 24 этажа , и внимание ВСТРОЕННЫй ДС на 80 мест !!!!

Счастливые инвесторы Урловского-2 прыгают до потолка ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:54

zzzzzz
Вроде уже отдел продаж построили, забор есть.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:03

  l66 написав:zzzzzz
Вроде уже отдел продаж построили, забор есть.


Виды конечно там хорошие , плохо что развязку строят и не построят.
глянул цены на Урловский-2 , 1к от 20,5 ( 3к - от 18,5 )

Школа в центре конечно выглядит красиво....но от макета до реала путь огромный....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:11

  l66 написав:zzzzzz
Вроде уже отдел продаж построили....

Ну не за свои же строить?))
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:15

  UA написав:
  l66 написав:zzzzzz
Вроде уже отдел продаж построили....

Ну не за свои же строить?))


Главная проблема таких изолированных ЖК в том что если построят 1-2 дома и остановятся то со школами и ДС никто не будет заморачиваться, это будет проблемой жильцов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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