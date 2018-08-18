zzzzzz
Думаю, что там детский сад и школа будут частными.
Застройщик тот же , что и в Заречном.
Особенно комфортно будет жить в квартирах с видом на мост и железную дорогу)
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Додано: Нед 02 гру, 2018 22:19
zzzzzz
Думаю, что там детский сад и школа будут частными.
Застройщик тот же , что и в Заречном.
Особенно комфортно будет жить в квартирах с видом на мост и железную дорогу)
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:25
В Парковых 10к/мес ДС, вот даже не знаю, стоит ли покупать квартиры если за садик столько платить, думаю за школу 15-20 зарядят.
У вас есть инфа по ценам в ДС и школах по левому берегу ( Печерск не трогаем )?
Живите своим умом!
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:39
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